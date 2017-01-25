Прокуратура нашла нарушения в работе депутата Горсовета Новосибирска
Депутат Горсовета Сергей Бондаренко является директором организации МУП «Похоронный дом «ИМИ», что запрещено федеральным законодательством, сообщает
Депутат Горсовета Сергей Бондаренко является директором организации МУП «Похоронный дом «ИМИ», что запрещено федеральным законодательством, сообщает
Прокуратура нашла нарушения в работе депутата Горсовета Новосибирска, сообщает
Прокуроры установили, что член Совета депутатов города Новосибирска Сергей Бондаренко является директором организации МУП «Похоронный дом «ИМИ».
«Согласно указанному Федеральному закону руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем юридического лица, — пояснили в прокуратуре.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона на имя мэра Анатолия Локтя. .
Сергей Бондаренко является депутатом Горсовета от «Единой России», избирательный округ № 40. Окончил Новосибирский техникум легкой промышленности и Новосибирский институт народного хозяйства. Председатель комиссии по муниципальной собственности, член комиссии по