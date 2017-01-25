Прокуратура нашла нарушения в работе депутата Горсовета Новосибирска, сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

Прокуроры установили, что член Совета депутатов города Новосибирска Сергей Бондаренко является директором организации МУП «Похоронный дом «ИМИ».

«Согласно указанному Федеральному закону руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем юридического лица, — пояснили в прокуратуре.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона на имя мэра Анатолия Локтя. .