В структуру администрации Нижнего Новгорода внесены изменения
В структуру администрации Нижнего Новгорода внесены изменения. Об этом стало известно 25 января в ходе заседания гордумы.
В структуру администрации Нижнего Новгорода внесены изменения. Об этом стало известно 25 января в ходе заседания гордумы.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами перешел в подчинение заместителя главы администрации города Натальи Казачковой, курирующей социальный блок.
Департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства переименован в департамент экономического развития, предпринимательства и закупок.
37 депутатов проголосовали за данные изменения, 2 против.