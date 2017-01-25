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11:40 (мск), источник: Sputnik.by

Вице-премьер Жарко: у врачей должна быть достойная зарплата

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Врачи в Беларуси должны получать достойную зарплату, заявил в среду журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.

Источник: Sputnik.by

Вице-премьер напомнил о требовании главы государства поднимать зарплаты, а социальной сфере. Работают в правительстве в том числе и над повышением уровня доходов медицинских работников.

«У врачей должна быть достойная зарплата. И, сами понимаете, лишних денег не бывает», — отметил Жарко.

По его словам, ресурсы для повышения зарплат медикам есть. Однако он подчеркнул: каждый получает столько, сколько действительно зарабатывает.

В ходе коллеги министерства здравоохранения первый замминистра Пиневич отметил, что медики получают в целом больше других бюджетников, однако на 18% меньше, чем средняя зарплата по стране.

«Будем повышать зарплаты врачам-интернам и постепенно всем работникам сферы», — отметил замминистра на коллегии.

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