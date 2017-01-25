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12:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Высокинскому передали полномочия Кулаченко

По созданию рабочих мест.

Источник: УралИнформБюро

Курировать создание новых рабочих мест на Среднем Урале с настоящего времени будет вице-губернатор Александр Высокинский. Новые полномочия чиновника прописаны в постановлении регионального правительства, опубликованном 24 января, передает «Уралинформбюро».

Согласно проведенной недавно реформе кабмина, на своем посту Высокинский отвечает за экономические прогнозы развития муниципалитетов и отраслей промышленности. В его руках также остается проект «Большой Екатеринбург».

Теперь он будет также координировать исполнение плана мероприятий («дорожной карты») в рамках указа президента РФ «О долгосрочной государственной экономической политике», а также программы модернизации и создания новых рабочих мест. В обоих случаях речь идет о периоде до 2020 года.

Первоначально эти направления курировал Алексей Орлов — ныне первый вице-губернатор Свердловской области. Затем полномочия поэтапно перешли к главе минфина Галине Кулаченко, а уже от нее достались Высокинскому.

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