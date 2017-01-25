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12:09 (мск), источник: Интерфакс

РСА отмечает резкий рост продаж е-полисов ОСАГО в Свердловской области, но техвопросы еще не отлажены

Екатеринбург. 25 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Страховые компании Свердловской области с 1 января 2017 года регистрируют повышенный интерес автовладельцев к приобретению электронных полисов ОСАГО, сообщил руководитель представительства Российского союза автостраховщиков (РСА) в Уральском федеральном округе Вячеслав Тарасов на пресс-конференции в среду в агентстве «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, по данным на 24 января страховые компании заключили в Свердловской области 6,5 тыс. договоров страхования. В 2016 году, когда страховые компании не были обязаны предоставлять услугу электронного полиса, было заключено 500 договоров.

«Проблемы с доступностью полисов и желание страховых компаний навязать дополнительные услуги послужили поводом для введения электронного полиса. Он и раньше работал — нормативная база была, но с января (2017 года — ИФ) регулятор обязал все страховые компании заключать электронный вариант полиса ОСАГО. В Свердловской области были люди, которые имели сложности с заключением договоров, они и стали пользоваться системой электронного полиса», — пояснил В. Тарасов.

Он добавил, что 6,5 тыс. полисов в электронной форме — это большая цифра.

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«Учитывая, что в стране было заключено 70 тыс. таких договоров, это — много. Для сравнения: в Челябинской области было заключено всего 600 договоров, но надо учитывать, что там действует система “Единого агента”, которая позволяет страховым компаниям заключать договоры, и если лимиты закончились, система перенаправит его на другую компанию, которая обязана заключить договор», — уточнил В. Тарасов.

По его словам, система выдачи электронных полисов в Свердловской области работает. Тем не менее, есть сложности, связанные с технической стороной. «Некоторые компании были не готовы к массовому наплыву клиентов — не работали серверы и система обработки информации. На первом этапе сложности возникают, но я думаю, что пройдет небольшой отрезок времени, и заключать договор будет значительно проще и быстрее», — считает В. Тарасов.

В свою очередь начальник управления службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в Уральском федеральном округе Сергей Кокоулин отметил, что в 2016 году от жителей Урала в ведомство поступило порядка 6 тыс. обращений по вопросам страхования, из них порядка 87% вопросов были связаны с обязательным страхованием.

«Доля вопросов, связанных с доступностью ОСАГО среди обращений по обязательной “автогражданке”, составила 25%. На первом месте были обращения по поводу предоставления скидки за безаварийную езду», — уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года в силу вступили поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности, согласно которым страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных договоров ОСАГО с каждым обратившимся лицом.

После заключения договора ОСАГО в электронном виде страховщик направляет клиенту по электронной почте страховой полис и размещает его в личном кабинете автовладельца на сайте страховой компании.

Сам е-полис можно распечатать и возить с собой. Сотрудники ГИБДД могут удостовериться в том, что автовладелец действительно застрахован, запросив информацию по выделенному каналу или с помощью базы АИС РСА. При желании страхователь сможет получить полис на привычном ему бланке ОСАГО (бланке строгой отчетности).

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Согласно указаниям ЦБ РФ, которые также вступили в силу с начала года, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки.

При необходимости проведения плановых технических работ страховая компания обязана разместить не менее чем за сутки до их начала на главной странице своего сайта уведомление с указанием даты и времени их окончания.

Такие работы страховщики смогут проводить не чаще одного раза в месяц в период с 22:00 до 8:00 по московскому времени. В свою очередь Российский союз автостраховщиков обеспечит бесперебойную работу системы.

Если из-за технических причин страховщик не может заключить электронный договор с клиентом, потребитель перенаправляется на сайт другого страховщика, который будет предложен случайным выбором по номеру паспорта транспортного средства.

Аналогичный порядок «взаимовыручки» применяется в настоящее время при организации системы продаж через единого агента РСА обычных бумажных полисов ОСАГО. В ротации используются полисы всех страховщиков, имеющих соответствующую лицензию. О фактах нарушения работы сайтов страховщики и РСА обязаны информировать Банк России.

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