РСА отмечает резкий рост продаж е-полисов ОСАГО в Свердловской области, но техвопросы еще не отлажены
Екатеринбург. 25 января.
Екатеринбург. 25 января.
По его словам, по данным на 24 января страховые компании заключили в Свердловской области 6,5 тыс. договоров страхования. В 2016 году, когда страховые компании не были обязаны предоставлять услугу электронного полиса, было заключено 500 договоров.
«Проблемы с доступностью полисов и желание страховых компаний навязать дополнительные услуги послужили поводом для введения электронного полиса. Он и раньше работал — нормативная база была, но с января (2017 года — ИФ) регулятор обязал все страховые компании заключать электронный вариант полиса ОСАГО. В Свердловской области были люди, которые имели сложности с заключением договоров, они и стали пользоваться системой электронного полиса», — пояснил В. Тарасов.
Он добавил, что 6,5 тыс. полисов в электронной форме — это большая цифра.
«Учитывая, что в стране было заключено 70 тыс. таких договоров, это — много. Для сравнения: в Челябинской области было заключено всего 600 договоров, но надо учитывать, что там действует система “Единого агента”, которая позволяет страховым компаниям заключать договоры, и если лимиты закончились, система перенаправит его на другую компанию, которая обязана заключить договор», — уточнил В. Тарасов.
По его словам, система выдачи электронных полисов в Свердловской области работает. Тем не менее, есть сложности, связанные с технической стороной. «Некоторые компании были не готовы к массовому наплыву клиентов — не работали серверы и система обработки информации. На первом этапе сложности возникают, но я думаю, что пройдет небольшой отрезок времени, и заключать договор будет значительно проще и быстрее», — считает В. Тарасов.
В свою очередь начальник управления службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в Уральском федеральном округе Сергей Кокоулин отметил, что в 2016 году от жителей Урала в ведомство поступило порядка 6 тыс. обращений по вопросам страхования, из них порядка 87% вопросов были связаны с обязательным страхованием.
«Доля вопросов, связанных с доступностью ОСАГО среди обращений по обязательной “автогражданке”, составила 25%. На первом месте были обращения по поводу предоставления скидки за безаварийную езду», — уточнил эксперт.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года в силу вступили поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности, согласно которым страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных договоров ОСАГО с каждым обратившимся лицом.
После заключения договора ОСАГО в электронном виде страховщик направляет клиенту по электронной почте страховой полис и размещает его в личном кабинете автовладельца на сайте страховой компании.
Сам
Согласно указаниям ЦБ РФ, которые также вступили в силу с начала года, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки.
При необходимости проведения плановых технических работ страховая компания обязана разместить не менее чем за сутки до их начала на главной странице своего сайта уведомление с указанием даты и времени их окончания.
Такие работы страховщики смогут проводить не чаще одного раза в месяц в период с 22:00 до 8:00 по московскому времени. В свою очередь Российский союз автостраховщиков обеспечит бесперебойную работу системы.
Если
Аналогичный порядок «взаимовыручки» применяется в настоящее время при организации системы продаж через единого агента РСА обычных бумажных полисов ОСАГО. В ротации используются полисы всех страховщиков, имеющих соответствующую лицензию. О фактах нарушения работы сайтов страховщики и РСА обязаны информировать Банк России.