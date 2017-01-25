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12:09 (мск), источник: РИА Крым

Мурадов: заявление Ле Пен по Крыму — это то, к чему идет вся Европа

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости (Крым). Признание Крыма территорией России, что обещает сделать лидер «Национального фронта» Франции Марин Ле Пен в случае своей победы на предстоящих президентских выборах, является неизбежной перспективой для остальных европейских стран.

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.

«Это не только французский феномен. Во всей Европе сейчас заговорили об этом. Ле Пен одна из первых говорит о том, что случится в перспективе. Чтобы отказываться от санкций, которые раскалывают Европу и наносят ущерб экономике, нужно что-то решать с Крымом. Наши европейские партнеры придут к выводу, что референдум в Крыму прошел абсолютно легитимно», — убежден вице-премьер.

По мнению Мурадова, заявление Марин Ле Пен по Крыму не является просто предвыборной риторикой.

«Безусловно, это не просто предвыборное заявление. Это четкая и понятная позиция. Она прямо говорит что признает (российский статус Крыма — ред.), потому что видит легитимность крымского референдума и всех действий, которые связаны с волеизъявлением крымского народа по воссоединению с Россией», — отметил постпред Крыма при президенте РФ.

Как сообщалось, кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью газете «Известия» заявила о намерении признать Крым российской территорией в случае победы на выборах. Ле Пен также пообещала, что будет выступать за отмену санкций против России.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов назвал заявление лидера «Национального фронта» мудрым и дальновидным и пригласил Марин Ле Пен посетить полуостров.

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