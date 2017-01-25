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12:07 (мск), источник: РИА Крым

Глава Крыма надеется на возобновление прямых международных рейсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов надеется на возобновление прямых международных рейсов с крымским регионом.

Источник: РИА "Новости"

«Хотелось бы, чтобы иностранцы летали, чтобы рейсы были международные прямые, это был бы новый толчок для российского Крыма», — сказал Аксенов в интервью изданию Ukraina.ru.

По его словам, инвесторы заинтересованы работать в Крыму, так как в регионе созданы привлекательные условия. «Статус свободной экономической зоны дает серьезные льготы. Желание у людей огромное, хотят поучаствовать. Многие и входят, несмотря на санкции и угрозы», — подчеркнул глава Республики.

Международные рейсы были прекращены после воссоединения полуострова с Россией из-за боязни иностранных компаний попасть под санкции. Во вторник глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил, что за прошлый год в Крыму побывали туристы из 64 стран мира. Всего в 2016 году полуостров принял 5 миллионов 573 тысячи туристов, что на 21% больше, чем в 2015 году.

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