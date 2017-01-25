Глава Крыма надеется на возобновление прямых международных рейсов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов надеется на возобновление прямых международных рейсов с крымским регионом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов надеется на возобновление прямых международных рейсов с крымским регионом.
«Хотелось бы, чтобы иностранцы летали, чтобы рейсы были международные прямые, это был бы новый толчок для российского Крыма», — сказал Аксенов в интервью изданию Ukraina.ru.
По его словам, инвесторы заинтересованы работать в Крыму, так как в регионе созданы привлекательные условия. «Статус свободной экономической зоны дает серьезные льготы. Желание у людей огромное, хотят поучаствовать. Многие и входят, несмотря на санкции и угрозы», — подчеркнул глава Республики.
Международные рейсы были прекращены после воссоединения полуострова с Россией