Казахстану нужны разносторонние ученые — Назарбаев
Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил новое здание школы медицины Назарбаев Университета, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил новое здание школы медицины Назарбаев Университета, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В ходе посещения президент осмотрел новое здание медицинской школы, которое полностью отвечает современным требованиям профильного обучения.
Нурсултан Назарбаев также встретился с учащимися и педагогами.
В ходе беседы президент Казахстана отметил, что в настоящее время мир находится на острие научного прогресса в области медицины и биологии.
«Уровень преподавания, оборудования новой медицинской школы можно сравнить с лучшими университетами мира. Поэтому я ожидаю от вас великих открытий. Ваши исследования, лабораторные возможности, научный потенциал преподавателей позволяют вам находить новые методы для лечения самых сложных болезней и продления жизни человека. Эта школа создана как основное базовое учебное заведение, которое будет вести за собой остальные университеты», — отметил глава государства.
Также Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в XXI веке медицина и биология выступают на первый план наряду с информационными технологиями.
«Все науки взаимосвязаны и многие открытия происходят на их стыке. В этих стенах должна развиваться наука, и нам нужны разносторонние ученые», — сказал президент Казахстана.
В завершение глава государства поздравил всех с открытием нового здания учебного заведения и пожелал успехов в достижении поставленных целей.