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12:23 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстану нужны разносторонние ученые — Назарбаев

Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил новое здание школы медицины Назарбаев Университета, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Newtimes.kz

В ходе посещения президент осмотрел новое здание медицинской школы, которое полностью отвечает современным требованиям профильного обучения.

Нурсултан Назарбаев также встретился с учащимися и педагогами.

В ходе беседы президент Казахстана отметил, что в настоящее время мир находится на острие научного прогресса в области медицины и биологии.

«Уровень преподавания, оборудования новой медицинской школы можно сравнить с лучшими университетами мира. Поэтому я ожидаю от вас великих открытий. Ваши исследования, лабораторные возможности, научный потенциал преподавателей позволяют вам находить новые методы для лечения самых сложных болезней и продления жизни человека. Эта школа создана как основное базовое учебное заведение, которое будет вести за собой остальные университеты», — отметил глава государства.

Также Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в XXI веке медицина и биология выступают на первый план наряду с информационными технологиями.

«Все науки взаимосвязаны и многие открытия происходят на их стыке. В этих стенах должна развиваться наука, и нам нужны разносторонние ученые», — сказал президент Казахстана.

В завершение глава государства поздравил всех с открытием нового здания учебного заведения и пожелал успехов в достижении поставленных целей.

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