В Беларуси ограничили доступ к некоторым сайтам
Мининформ РБ ограничил доступ к ряду
Мининформ РБ ограничил доступ к ряду
В соответствии с уведомлением МВД ограничен доступ к двум информационным ресурсам, которые находятся в доменной зоне ru. и com. Данные сайты содержат материалы, направленные на незаконный оборот наркотических средств.
На основании письменного уведомления МАРТа был также ограничен доступ и к сайту blogistar2016.ru. Сообщается, что на данном ресурсе была размещена ненадлежащая реклама препарата DiabetNot.
А также, согласно приказу Министерства информации от 23 января, был ограничен доступ и к