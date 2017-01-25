В Беларуси ограничили доступ к некоторым сайтам

В соответствии с уведомлением МВД ограничен доступ к двум информационным ресурсам, которые находятся в доменной зоне ru. и com. Данные сайты содержат материалы, направленные на незаконный оборот наркотических средств.

На основании письменного уведомления МАРТа был также ограничен доступ и к сайту blogistar2016.ru. Сообщается, что на данном ресурсе была размещена ненадлежащая реклама препарата DiabetNot.