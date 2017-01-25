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12:20 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске сократят число ларьков и павильонов, где торгуют спиртным

В Иркутске планируют значительно сократить число ларьков и павильонов, которые торгуют алкоголем.

В Иркутске планируют значительно сократить число ларьков и павильонов, которые торгуют алкоголем. Об этом 25 января 2017 года на слушаниях в думе Иркутска сообщил председатель комитета экономики администрации города Руслан Ким. По его словам, разработана новая концепция развития торговли в городе, которая также содержит пункт сокращения несанкционированных мест торговли, в том числе ларьков и павильонов. Сейчас Иркутск занимает третье место среди городов России по количеству павильонов на 10 тыс. населения.

Всего в Иркутске есть 1563 несанкционированных ларьков, из которых 900 продают продукты. При этом 402 находятся на не разграниченных землях, ответственность за которые несет министерство имущественных отношений Иркутской области, сказал Руслан Ким. В каждом втором павильоне нашли нарушения при продаже спиртосодержащей продукции: в 80% случаев — нарушение при продаже пива, в 20% — крепких алкогольных напитков.

По словам Руслана Кима, в городе сейчас продолжают проводить проверки несанкционированных торговых объектов. Кроме того, были проведены разъяснительные беседы с оптовыми поставщиками, которые поставляют продукцию в киоски. «Я думаю, что кто-то из производителей суррогатного алкоголя затихарился, ушёл в подполье, — прокомментировал Руслан Ким. — Будем выявлять их, в том числе по продажам с машин и в заведениях общепита».

Депутат думы Иркутска Виталий Матвийчук привел положительный пример администрации Саянска, которая в 2015 году встретилась с предпринимателями и договорилась, что они не будут продавать «Боярышник» в городе. Руслан Ким ответил, что в Иркутске работает в несколько раз больше предпринимателей, с которыми, тем не менее, проводилась профилактическая и разъяснительная работа. Депутат Александр Якубовский поинтересовался, проводится ли работа по выявлению продажи суррогатным алкоголем в Интернете. По его словам, в социальных сетях много групп, в которых продают поддельный элитный алкоголь по ценам значительно ниже рыночных. Начальник межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Олег Савин ответил, что мониторинг социальных сетей проводится, некоторые из торговцев суррогатом были привлечены к ответственности благодаря такой работе.

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