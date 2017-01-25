Глава минприроды Винокуров получил разнос от губернатора Назарова

Сегодня, 25 января, в здании правительства Омской области прошло первое в 2017 году заседание Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции под председательством губернатора региона Виктора Назарова. Новый год в работе совета председатель правительства начал с публичного разноса своих подчиненных.

От витавшего в воздухе послепраздничного настроения глава области отмахнулся сразу. Так, недовольный действиями министерства природных ресурсов региона, Назаров резко обошелся с руководителем ведомства Александром Винокуровым. Поводом стала очередная задержка в организации лесопромышленного кластера в Омской области.

Напомним, что на предыдущем заседании инвестсовета министру было дано четкое поручение — отправить документы в федеральное министерство природных ресурсов, что наконец-таки позволит открыть в Омске лесопромышленный кластер. Однако в срок до конца декабря 2016 года чиновники регионального ведомства не уложились, а сам Винокуров попросил еще времени — до середины марта. Сама организация уже номинально создана, но учредительные документы еще находятся в процессе подготовки.

«Вот вы, Александр Юрьевич, сколько у нас в должности работаете? Четвертый год уже? Вот у нас четвертый год появляется, да все никак не может появиться, лесопромышленный кластер. На прошлом инвестсовете вам было дано недвусмысленное поручение — отправить паспорта и документы в федеральное министерство для получения финансирования. Сейчас вы мне говорите про какой-то март. Почему вы не выполнили задачу?» — сурово спросил губернатор.

Министр, судя по всему, не ожидал подобной жесткости от губернатора, поэтому несколько растерялся и попытался объяснить «патрону», что задержка была вызвана совместным с министерством экономики пересчетом цифр и проверкой всех документов. Но главе региона этого оказалось недостаточно.

«Я не хочу слышать, сколько заседаний или встреч вы провели и что вы там делали. Мне нужен конкретный ответ на конкретный вопрос. Почему вы не выполнили возложенную на вас задачу?» — продолжал напирать губернатор.

Понимая, что начальство распаляется все больше и больше, Винокуров, видимо, решил идти на попятную, попросту пообещав, что уже 10 февраля, вместо середины марта, документы будут отправлены.

«Да мне не нужно ваше 10 февраля! Может, кто мне объяснит, может, я чего-то не понимаю?» — в сердцах повысил голос губернатор.

В этот самый момент Винокуров сдался окончательно, и тихо пообещал сделать всю работу уже к 1 февраля. Губернатор, в свою очередь, все еще недовольный, все же не стал тиранить подчиненного и позволил вновь сесть в министерское кресло.

Напомним, что в конце октября прошлого года возникала похожая ситуация — министр Винокуров тогда также получил нагоняй от губернатора Назарова. И вновь причиной для гневной тирады главы региона стал лесопромышленный кластер в Омской области, а точнее, его отсутствие.