Виталий Мутко прибыл c рабочим визитом в Нижний Новгород

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко прибыл с рабочим визитом в Нижний Новгород. Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье» с места событий, целый день 25 января Виталий Мутко будет работать в Нижнем Новгороде.

Зампредседателя правительства России посетит ключевые объекты к ЧМ по футболу, в частности, нижегородский аэропорт, проспект Молодежный, стадион «Нижний Новгород».

Кроме этого, Мутко оценит готовность строящейся к чемпионату станции метро «Стрелка».

В завершении дня Виталий Мутко посетит строящийся в настоящее время второй отель сети «Marriott» в столице ПФО, а также проведёт совещание в Кремле.