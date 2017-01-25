Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Реакция Грефа на поданный в США иск против него
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Как в России менялось наказание за домашнее насилиеКак менялась уголовная ответственность за насилие в семье в России с начала первой половины XIX века
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Стрельба на МКАД: жена экс-партнера Чубайса получила две пули
Известного актера застрелили во время съемок
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Алибасову пришлось утихомиривать Джигурду у Малахова - СМИ
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна о разводе - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
9Крещенские купания
9NASA показало посадку зонда на Титан
20Трамп стал 45-м президентом США
22Вечное сияние Джима Керри
12:45 (мск), источник: НТА-Приволжье

Виталий Мутко прибыл c рабочим визитом в Нижний Новгород

Зампредседателя правительства России посетит ключевые объекты к ЧМ по футболу, в частности, нижегородский аэропорт, проспект Молодежный, стадион «Нижний Новгород».

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко прибыл с рабочим визитом в Нижний Новгород. Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье» с места событий, целый день 25 января Виталий Мутко будет работать в Нижнем Новгороде.

Зампредседателя правительства России посетит ключевые объекты к ЧМ по футболу, в частности, нижегородский аэропорт, проспект Молодежный, стадион «Нижний Новгород».

Кроме этого, Мутко оценит готовность строящейся к чемпионату станции метро «Стрелка».

В завершении дня Виталий Мутко посетит строящийся в настоящее время второй отель сети «Marriott» в столице ПФО, а также проведёт совещание в Кремле.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Литву прибыли первые военные нового батальона НАТО
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Как правильно сочетать цвета и фактуры в интерьере?
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь