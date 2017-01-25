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16:50 (мск), источник: РИА Новости

Россия продолжит укреплять войска в Южном округе

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минобороны России продолжит укреплять войска в Южном военном округе из-за ситуации на юго-востоке Украины и угроз мирового терроризма, заявил в среду глава ведомства генерал-армии Сергей Шойгу.

Источник: РИА Новости

По его словам, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной.

«Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа», — отметил Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

В этих условиях, по его заявлению, «необходимо продолжить работу: по совершенствованию боевого состава войск округа; набору военнослужащих по контракту; оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники; а также развитию военной инфраструктуры».

По сведениям министра, за прошлый год «боевые возможности округа увеличились на 10%». Продолжается набор контрактников, поступают новые вооружения, улучшается военная инфраструктура.

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