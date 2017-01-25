Россия продолжит укреплять войска в Южном округе

По его словам, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной.

«Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа», — отметил Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

В этих условиях, по его заявлению, «необходимо продолжить работу: по совершенствованию боевого состава войск округа; набору военнослужащих по контракту; оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники; а также развитию военной инфраструктуры».

По сведениям министра, за прошлый год «боевые возможности округа увеличились на 10%». Продолжается набор контрактников, поступают новые вооружения, улучшается военная инфраструктура.