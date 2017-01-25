Россия продолжит укреплять войска в Южном округе
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минобороны России продолжит укреплять войска в Южном военном округе
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минобороны России продолжит укреплять войска в Южном военном округе
По его словам,
«Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на
В этих условиях, по его заявлению, «необходимо продолжить работу: по совершенствованию боевого состава войск округа; набору военнослужащих по контракту; оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники; а также развитию военной инфраструктуры».
По сведениям министра, за прошлый год «боевые возможности округа увеличились на 10%». Продолжается набор контрактников, поступают новые вооружения, улучшается военная инфраструктура.