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12:40 (мск), источник: НИА Самара

Депутаты Самарской губернской думы предложили увеличить штрафы за незаконную торговлю в 20 раз

С такой инициативой выступил председатель комитета по промышленности Вячеслав Малеев.

На заседании комитета по промышленности Самарской губернской думы, прошедшем 24 января 2017 года, был рассмотрен ряд поправок, касающихся увеличения административных штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность, а именно за торговлю без лицензии, пишет СитиТраффик.

В поправках в КоАП предлагалось увеличить этот штраф с 2500 до 3000 рублей. По словам главы комитета Вячеслава Малеева, такая инициатива исходит от депутатов из Курганской области.

Депутат Алексей Степанов вспомнил случай в Тольятти, когда на участке, предназначенном для садоводства, разместили автомойку. Степанов заметил, что существующий штраф вряд ли мотивирует такого нарушителя свернуть свою деятельность.

— Если коллеги из других регионов инициируют хоть какое-то увеличение штрафа за незаконную торговлю, мы его поддерживаем, — заметил заместитель руководителя правового управления аппарата Самарской губернской думы Роман Ляопаров.

Глава комитета Вячеслав Малеев предложил поддержать поправки, но сумму штрафа увеличить до 50 тысяч рублей. По его словам, такая сумма будет более существенна для нарушителей законодательства.

— Мы поддерживаем эту инициативу, но считаем, что штраф надо увеличить не до 3 тысяч, а до 50, — заметил Малеев. При этом он напомнил, что ранее, в октябре, такая инициатива уже была направлена самарскими депутатами в Государственную думу на рассмотрение.

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