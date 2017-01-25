Гордума согласовала Наталию Казачкову на посту замглавы администрации Нижнего Новгорода

Казачкову поддержали в ходе тайного голосования все 39 присутствующих депутатов, голосов «против» не было. На сегодняшнем же заседании в ее ведение, как зама по соцвопросам, были переданы комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения — из ведения заместителей по экономике Ирины Кудрявцевой и зама по оргвопросам Марии Холкиной соответственно.

Напомним, нижегородский сити-менеджер Сергей Белов назначил и.о. своего зама экс-министра Наталию Казачкову в декабре 2016 года. Казачкова покинула пост министра инвестиционной политики, земельных и имущественных отношений в сентябре 2016 года. Министром инвестиционной политики она была назначена в августе 2010 года, до этого занимала пост замминистра. Затем, с декабря 2012 года, она стала замгубернатора по инвестполитике и проработала в этой должности до лета 2015 года, когда губернатор Валерий Шанцев сократил количество министерств, объединив шесть в три.