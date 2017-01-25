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13:17 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Гордума согласовала Наталию Казачкову на посту замглавы администрации Нижнего Новгорода

Гордума согласовала Наталию Казачкову на посту заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по соцвопросам. Такое решение депутаты приняли на заседании 25 января.

Казачкову поддержали в ходе тайного голосования все 39 присутствующих депутатов, голосов «против» не было. На сегодняшнем же заседании в ее ведение, как зама по соцвопросам, были переданы комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения — из ведения заместителей по экономике Ирины Кудрявцевой и зама по оргвопросам Марии Холкиной соответственно.

Напомним, нижегородский сити-менеджер Сергей Белов назначил и.о. своего зама экс-министра Наталию Казачкову в декабре 2016 года. Казачкова покинула пост министра инвестиционной политики, земельных и имущественных отношений в сентябре 2016 года. Министром инвестиционной политики она была назначена в августе 2010 года, до этого занимала пост замминистра. Затем, с декабря 2012 года, она стала замгубернатора по инвестполитике и проработала в этой должности до лета 2015 года, когда губернатор Валерий Шанцев сократил количество министерств, объединив шесть в три.

Должность замгубернатора по инвестполитике была упразднена, этот блок в ходе реорганизации был включен в блок вице-губернатора Владимира Иванова. Тогда Наталия Казачкова вновь стала министром, возглавив объединенное министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений.

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