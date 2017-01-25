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13:19 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин планирует впервые отчитаться перед Гордумой в марте 2017 года

Первый отчет главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина перед Гордумой запланирован на март 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщила начальник управления по связям с общественностью и СМИ городской Думы Марина Полевая 25 января.

Согласно предоставленной информации, отчет главы города будет представлен на заседании Думы в марте 2017 года в соответствии с Положением о порядке осуществления городской Думой контроля за исполнением органами МСУ и должностными лицами МСУ полномочий по решению вопросов местного значения.

«Отчетный период — с начала работы городской Думы VI созыва — с сентября 2015 года и за 2016 год», — отметила Марина Полевая. В пресс-службе администрации, в свою очередь, сообщили, что отчет главы администрации Сергея Белова запланирован, как и в 2016 году, на май. Отчетный период — 2016 год. Отчет Ивана Карнилина в марте будет первым его отчетом в должности главы города.

Напомним, в феврале 2016 года Гордума перенесла первый отчет о деятельности главы Нижнего Новгорода на 2017 год. Согласно принятым тогда изменениям, годовой отчет главы города будет проходить в первом квартале года после исполнения им полномочий в течение 12 месяцев (Иван Карнилин избран в октябре 2015 года, — прим. НИА «Нижний Новгород»). Схожие изменения юридическое управление предлагало внести для отчета сити-менеджера, однако члены комиссии предложили сохранить прежние сроки — в день отчета по исполнению бюджета в мае. Первый отчет Сергея Белова на посту главы горадминистрации в мае 2016 года Гордума одобрила.

Согласно принятому в мае 2015 года Гордумой решению неудовлетворительная оценка деятельности главы города по результатам его отчета, данная два раза подряд, является основанием для удаления его в отставку. Принятие Думой решения о признания неудовлетворительной деятельности главы администрации в части, касающейся решения вопросов местного значения, может служить основанием для расторжения контракта с ним.

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