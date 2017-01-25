В столичном правительстве отрапортовали об историческом снижении инфляции

Среднегодовая инфляция в Москве достигла исторических минимумов, сообщает портал Департамента экономической политики и развития со ссылкой на своего руководителя Максима Решетникова.

«Московская инфляция, которая традиционно в силу структуры потребления чуть выше общероссийской, на фоне приемлемых внешних условий и ужесточения внутренней финансовой политики снизилась до исторически минимальных значений», — заявил он.

Как сообщили Департаменту в ГБУ «Аналитический центр», по итогам 2016 года инфляция составила 7,8 процента. Она уменьшилась более чем в два раза, снизившись по сравнению с 2015 годом сразу на 8,8 процентных пункта.