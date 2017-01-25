Нижегородская Дума согласовала Владимира Кропотина в должности главы Московского района

За согласование этой кандидатуры на пост главы района проголосовало 36 из 39 присутствующих депутатов, против — один, двое воздержались. Напомним, что экс-замглавы района Владимир Кропотин был назначен и.о. главы администрации Московского района в ноябре 2016 года. Предыдущий глава Геннадий Зотин покинул свою должность в мае 2016 года.

СПРАВКА:

Владимир Аркадьевич Кропотин родился 4 декабря 1969 года. В 1991 году окончил Нижегородское высшее военное строительное командное училище, присвоена квалификация «Инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений». В 2013 году получил диплом по специальности «Юриспруденция» в НОАНО ВПО «Институт бизнеса и политики». С 1993 по 2016 год проходил службу в ГУ МВД России по Нижегородской области. С июня 2016 года работал в администрации Московского района.