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14:09 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская Дума согласовала Владимира Кропотина в должности главы Московского района

Нижегородская Дума согласовала Владимира Кропотина в должности главы Московского района. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород» с заседания Гордумы 25 января.

За согласование этой кандидатуры на пост главы района проголосовало 36 из 39 присутствующих депутатов, против — один, двое воздержались. Напомним, что экс-замглавы района Владимир Кропотин был назначен и.о. главы администрации Московского района в ноябре 2016 года. Предыдущий глава Геннадий Зотин покинул свою должность в мае 2016 года.

СПРАВКА:

Владимир Аркадьевич Кропотин родился 4 декабря 1969 года. В 1991 году окончил Нижегородское высшее военное строительное командное училище, присвоена квалификация «Инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений». В 2013 году получил диплом по специальности «Юриспруденция» в НОАНО ВПО «Институт бизнеса и политики». С 1993 по 2016 год проходил службу в ГУ МВД России по Нижегородской области. С июня 2016 года работал в администрации Московского района.

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