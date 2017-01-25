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13:12 (мск), источник: УНИАН

Россия заявила о намерениях укреплять войска на границе с Украиной

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит укреплять войска Южного военного округа на границе с Украиной, и подчеркнул, что ведение войны в современных условиях невозможно без полномасштабного применения авиации.

Источник: УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны России.

В частности, Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной.

«Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа», — сказал Шойгу.

По его словам, в этих условиях «необходимо продолжить работу: по совершенствованию боевого состава войск округа; набору военнослужащих по контракту; оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники; а также развитию военной инфраструктуры».

Шойгу сообщил, что за прошлый год боевые возможности округа увеличились на 10%, продолжается набор контрактников, поступают новые вооружения, улучшается военная инфраструктура.

Он также потребовал обеспечить безопасность полетов авиации вооруженных сил РФ, чтобы повысить мобильность войск и обеспечить надежное прикрытие от нападения с воздуха.

«Для повышения мобильности войск, улучшения их оперативного снабжения, прикрытия от нападения с воздуха и поддержки на поле боя требуется обеспечить безопасность полетов», — сказал Шойгу.

По его словам, последние события на Ближнем Востоке показывают, что ведение войны в современных условиях невозможно без полномасштабного применения авиации.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Минобороны РФ заявили о формировании мотострелковой дивизии в Ростовской области.

«На полигонах Кузьминский, Кадамовский и Миллерово Министерство обороны планирует разместить вновь создаваемую 150-ю Идрицко-Берлинскую ордена Кутузова II степени мотострелковую дивизию. Планируется, что боевая подготовка личного состава начнется на полигоне уже через несколько месяцев», — сообщали в Минобороны РФ.

2 декабря 2016 года в Министерстве обороны РФ заявили, что у границ Украины приступила к «выполнению задач» 150-я мотострелковая дивизия, дислоцирующаяся в Ростовской области.

24 января в.и.о. начальника Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Владислав Пономарев заявил, что в 50 км от границы с Украиной в Ростовской области РФ в районе формирования мотострелковой дивизии численностью в 10,5 тыс. военных вооруженных сил РФ выявлено много артиллерии.

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