Казань, Набережные Челны и Альметьевск стали обладателями сертификата безопасности ООН
Всего обладателями документа, подтверждающего высокий уровень защищенности от потенциальных катастроф, стали семь российских городов.
Всего обладателями документа, подтверждающего высокий уровень защищенности от потенциальных катастроф, стали семь российских городов.
(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Руководитель программ Международной стратегии по уменьшению опасности бедствий ООН Лука Росси и временно исполняющий обязанности начальника ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Алексей Чириков присвоили Казани и еще шести российским городам: Альметьевску, Каспийску, Набережным Челнам, Буйнакску, Дербенту и Симферополю — сертификаты безопасности ООН «Мой город готовится». Об этом сообщает
Церемония передачи сертификатов ООН состоялась 24 января во ВНИИ ГОЧС.
Программу «Повышение устойчивости городов к бедствиям: мой город готовится» ООН запустила еще в 2010 году, чтобы убедить руководителей населенных пунктов заранее принимать меры для снижения числа жертв потенциальных стихийных бедствий и смягчения других последствий катастроф в городах. Сейчас участниками программы уже стали 3098 городов из 119 стран мира, однако российские впервые приняли участие в ней.
Документ является подтверждением высокого уровня защищенности населения от потенциально возможных природных и техногенных катастроф и устойчивости работы предприятий и инфраструктуры города. Стоит отметить, что эксперты ООН учитывали состояние устойчивости критически важных объектов, образовательных и медицинских учреждений, эффективность механизмов реагирования и финансирование всех мероприятий по обеспечению безопасности.
Стоит отметить, что принципы программы ООН «Мой город готовится» подчас идентичны или коррелируют с разработанным в России