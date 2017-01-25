Казань, Набережные Челны и Альметьевск стали обладателями сертификата безопасности ООН

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Руководитель программ Международной стратегии по уменьшению опасности бедствий ООН Лука Росси и временно исполняющий обязанности начальника ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Алексей Чириков присвоили Казани и еще шести российским городам: Альметьевску, Каспийску, Набережным Челнам, Буйнакску, Дербенту и Симферополю — сертификаты безопасности ООН «Мой город готовится». Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Церемония передачи сертификатов ООН состоялась 24 января во ВНИИ ГОЧС.

Программу «Повышение устойчивости городов к бедствиям: мой город готовится» ООН запустила еще в 2010 году, чтобы убедить руководителей населенных пунктов заранее принимать меры для снижения числа жертв потенциальных стихийных бедствий и смягчения других последствий катастроф в городах. Сейчас участниками программы уже стали 3098 городов из 119 стран мира, однако российские впервые приняли участие в ней.

Документ является подтверждением высокого уровня защищенности населения от потенциально возможных природных и техногенных катастроф и устойчивости работы предприятий и инфраструктуры города. Стоит отметить, что эксперты ООН учитывали состояние устойчивости критически важных объектов, образовательных и медицинских учреждений, эффективность механизмов реагирования и финансирование всех мероприятий по обеспечению безопасности.