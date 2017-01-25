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16:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

Зампредседателя Верховного Суда РТ вручил удостоверения вновь назначенным судьям

Удостоверения получили судьи из Нижнекамска, Альметьевска и Набережных Челнов.

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Татарстан Марат Хайруллин вручил удостоверения вновь назначенным заместителю председателя Альметьевского городского суда Рамзие Хабибуллиной, судье Набережночелнинского городского суда Марселю Гарипову, судье Нижнекамского городского суда Сергею Каменову.

Во время вручения Марат Хайруллин обратился к судьям, пожелав успехов в столь важной и сложной профессиональной деятельности.

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