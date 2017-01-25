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16:26 (мск), источник: Pro Город Самара

Мутко о «Самара Арене»: Проблема заключается в том, что заказчик — Самарская область

Сейчас «Самара Арена» — единственный отстающий по темпам строительства стадион.

Вице-премьер правительства РФ, президент РФС и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что «Самара Арена» является единственным стадионом, который отстает по темпам строительства, пишут «Известия».

«Проблема заключается в том, что заказчиком стадиона является Самарская область. Во многом поэтому на строительство арены были заложены неадекватные объемы ресурсов. Приведу пример: на строительство крыши в среднем уходит 20−25 т металла, а в смете значилось около 60 т. По другим пунктам сметы у нас тоже были вопросы. Сейчас задача — найти компромисс в объеме, качестве и цене. Пока есть небольшое отставание по срокам строительства, но я надеюсь, что через полтора месяца самарский стадион вернется в график. Но это единичный случай, практически все остальные стадионы ЧМ-2018 идут с опережением графика», — сказал Виталий Мутко.

На данный момент процесс возведения арены перешагнул отметку 50%. По словам руководителя компании «Спорт-Инжиниринг» Алексея Милованова, строительство стадиона вернется в график до конца февраля. Возведение объекта должны завершить до конца 2017 года.

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