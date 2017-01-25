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13:54 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Мунтяну и прочие «сбитые летчики» министрами не станут

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил о том, что ради блага страны, власти должны забыть о каких-то личных обидах и амбициях и принимать во внимание предложения главы государства. В противном случае, президент всегда готов обратиться к народу за поддержкой.

Источник: Actualitati.md

Об этом Игорь Додон рассказал в рамках прямой линии.

«У парламента и правительства есть определенные полномочия. Но когда президент что-то предлагает, а это блокируют, хотя президент легитимный, и выбрало его большинство граждан, главе государства остается только просить поддержки людей. Если будет необходимость, то будут новые протесты на площади, у меня нет проблем в общении с народом», — отметил глава государства.

В этом контексте президент Молдовы напомнил о решении Конституционного суда, добавив, что не намерен идти на поводу у власти.

«Мунтяну и прочие сбитые летчики министрами не станут! Михай Федорович, вы хотите импичмент провести? Давайте, попробуйте! Вы думаете заставить меня через КС согласиться на министра Мунтяну? Не пройдет!», — добавил Игорь Додон.

Напомним, что ранее, комментируя возможное назначение либерала, нынешнего министра окружающей среды Валерия Мунтяну на пост министра обороны, глава государства заявил, что не собирается менять шило на мыло. Игорь Додон заверил, что сделает все возможное, чтобы эту должность занял настоящий профессионал, человек, готовый работать во благо Национальной армии Республики Молдова.

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