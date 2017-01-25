В Кремле не удивлены сообщениям СМИ о прослушке посла РФ в США
По словам
По словам
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Кремль не удивлен сообщениям СМИ о прослушке ФБР телефонных разговоров посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка, подобная ситуация не вызывает удовлетворения. Об этом заявил
Он отметил, что речь идет не об официальной информации, а о сообщениях в прессе.
Но мы же знаем сообщения американских СМИ, которые находили подтверждение о том, что не только посла, но и глав государств - ФРГ, Франции, других европейских стран - активно прослушивали, я уж не знаю, как сейчас обстоят дела.
«Поэтому вряд ли это можно считать новостью, и вряд ли это новость, которая вызывает наше удовлетворение», — добавил Песков.
Как сообщил во вторник телеканал NBC, сотрудники ФБР прослушивали телефонные разговоры, проведенные в декабре 2016 года помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, однако не усмотрели в этих беседах
По данным источников телеканала, спецслужбы США регулярно прослушивают телефонные разговоры Кисляка.