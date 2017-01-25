В Кремле не удивлены сообщениям СМИ о прослушке посла РФ в США

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Кремль не удивлен сообщениям СМИ о прослушке ФБР телефонных разговоров посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка, подобная ситуация не вызывает удовлетворения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что речь идет не об официальной информации, а о сообщениях в прессе.