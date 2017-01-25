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14:15 (мск), источник: ТАСС

В Кремле не удивлены сообщениям СМИ о прослушке посла РФ в США

По словам пресс-секретаря президента РФ, сложившаяся ситуация является неудовлетворительной.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Кремль не удивлен сообщениям СМИ о прослушке ФБР телефонных разговоров посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка, подобная ситуация не вызывает удовлетворения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что речь идет не об официальной информации, а о сообщениях в прессе.

Но мы же знаем сообщения американских СМИ, которые находили подтверждение о том, что не только посла, но и глав государств - ФРГ, Франции, других европейских стран - активно прослушивали, я уж не знаю, как сейчас обстоят дела.
Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ
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«Поэтому вряд ли это можно считать новостью, и вряд ли это новость, которая вызывает наше удовлетворение», — добавил Песков.

Как сообщил во вторник телеканал NBC, сотрудники ФБР прослушивали телефонные разговоры, проведенные в декабре 2016 года помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, однако не усмотрели в этих беседах чего-либо подозрительного или незаконного.

По данным источников телеканала, спецслужбы США регулярно прослушивают телефонные разговоры Кисляка.

Комментарии
4
А Б
Уже комментировал эту информацию в том плане, что прослушивание, а равно иные действия, направленные на получение информации в отношении интересующих лиц, есть самая обычная практика работы всех спецслужб мира. ФБР прослушивает российских дипломатов, ФСБ - американских. Ничего удивительного, необычного и сверхъестественного в этом нет. Обычная, рутинная работа спецслужб. Как видно,понимает это и Песков.
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Сергей Зауглов
Вмешательство в избирательный процесс все- таки посерьезней!
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нет
Так и хакерские атаки - обычная практика работы всех спецслужб мира. Откуда тогда поднялась такая истерика с почтой Хиллари?
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