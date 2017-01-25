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13:50 (мск), источник: Nakanune.ru

Путин поручил Минтрансу проработать вопрос выделения средств на строительство ЕКАД, — после встречи с Куйвашевым

Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу проработать вопрос выделения средств на строительство ЕКАД. Распоряжение было дано после встречи со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы Среднего Урала, Свердловская область в этом году получит федеральную субсидию на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Постановление о распределении межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности было сегодня опубликовано на сайте Правительства РФ.

В соответствии с постановлением, в федеральном бюджете на 2017 год на указанные цели предусмотрено 30 млрд руб. Средства распределены между 34 субъектами Федерации. При этом Свердловской области выделена одна из самых значительных субсидий — 1,2 млрд руб.

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По информации областного Минтранса, средства будут направлены на обеспечение хорошего состояние дорог, сокращение числа аварийно-опасных участков в Екатеринбурге и на региональных трассах.

Напомним, что тема дорожного строительства обсуждалась 24 января в ходе встречи президента России Владимир Путина с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В частности, руководитель региона доложил главе государства о ходе работ на южном полукольце Екатеринбургской кольцевой автодороги. По итогам встречи Владимир Путин уже дал поручение министру транспорта России Максиму Соколову проработать вопрос выделения Среднему Уралу в 2017 году средств федерального бюджета на строительство второго и третьего пусковых комплексов южного полукольца ЕКАД.

Строительство ЕКАД началось в 1994 году. Общая протяженность автодороги составит 94,38 км. Объект разбит на шесть участков, пять из которых были введены в эксплуатацию в период до 2011 года. В настоящее время за счет средств федерального и областного бюджетов ведется строительство последнего участка ЕКАД — южного полукольца. Этот объект разбит на три пусковых комплекса.

В ближайшее время планируется приступить к строительству третьего пускового комплекса южного полукольца ЕКАД, который соединит автодорогу Екатеринбург-Полевской с трассой М-5 «Урал» и позволит полностью замкнуть кольцо.

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