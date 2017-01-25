Жарко: надо «дойти до каждого белоруса» и проверить его сердце

Принятые в 2016 году меры органами и учреждениями здравоохранения привели к стабилизации основных медико-демографических показателей.

Согласно озвученной информации, за первые девять месяцев ушедшего года естественный прирост населения Беларуси составил 0,1 на 1000 населения.

«Прирост зарегистрирован в Минске и Брестской области. С учетом миграции отмечен прирост численности населения республики на 6 281 человек», — отчитались в Минздраве.

Показатель рождаемости не изменился и составил 12,6 на тысячу населения. Вместе с тем показатели младенческой смертности снижаются.

В ходе общения с журналистами экс-глава Минздрава, а ныне вице-премьер Василий Жарко высоко отметил это достижение. «Сейчас главное — снижать уровень смертности, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний и среди работоспособного населения, мужчин и жителей села», — поделился Жарко.

Вице-премьер добавил, что необходимо «дойти до каждого белоруса» в стремлении проверить его сердечно-сосудистую систему, а скрининг населения необходимо провести максимально широко.

Жарко добавил, что среди основных целей — сохранить нынешний уровень рождаемости.