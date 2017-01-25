Жарко: надо «дойти до каждого белоруса» и проверить его сердце
МИНСК, 25 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения довольно сложившейся в Беларуси демографической обстановкой, такое мнение прозвучало на коллегии ведомства в среду.
МИНСК, 25 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения довольно сложившейся в Беларуси демографической обстановкой, такое мнение прозвучало на коллегии ведомства в среду.
Принятые в 2016 году меры органами и учреждениями здравоохранения привели к стабилизации основных
Согласно озвученной информации, за первые девять месяцев ушедшего года естественный прирост населения Беларуси составил 0,1 на 1000 населения.
«Прирост зарегистрирован в Минске и Брестской области. С учетом миграции отмечен прирост численности населения республики на 6 281 человек», — отчитались в Минздраве.
Показатель рождаемости не изменился и составил 12,6 на тысячу населения. Вместе с тем показатели младенческой смертности снижаются.
В ходе общения с журналистами
Жарко добавил, что среди основных целей — сохранить нынешний уровень рождаемости.