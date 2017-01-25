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15:56 (мск), источник: РБК

Шойгу поручил усилить войска на юге России из-за конфликта на Украине

В связи с конфликтом на Украине и деятельностью террористов на Северном Кавказе войска Южного военного округа должны быть усилены. Об этом заявил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, сообщает «Интерфакс».

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Министр подчеркнул, что «военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной». Шойгу заявил, что это является поводом для усиления войск ЮВО.

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По его словам, нужно продолжать «совершенствовать» боевой состав войск округа, набирать военнослужащих по контракту и оснащать войска новыми образцами вооружения.

Министр сообщил, что в общей сложности в войска ЮВО за последнее время поступило 1,7 тыс. новых и модернизированных образцов вооружений. В их числе Шойгу перечислил подводную лодку «Старый Оскол» и сторожевой корабль «Адмирал Григорович», оснащенные «высокоточным оружием большой дальности». Шойгу заявил, что за прошлый год боевые возможности округа повысились на 10%.

С 16 по 19 января группа украинских наблюдателей провела инспекцию на территории ЮВО. По словам спикера Минобороны Украины Александра Мотузяника, целью проверки стала «проверка наличия или же отсутствия военной деятельности частей и подразделений Вооруженных сил РФ, о которой должны сообщать заранее». О результатах инспекции украинские военные российской стороне сообщить отказались.

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