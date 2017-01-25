Кивико прогнозирует бездотационный бюджет Крыма к 2022 году

«Я думаю, что мы выйдем (на бездотационный бюджет — ред.) лет через пять, когда будет построен мост (через Керченский пролив — ред.), когда заработает экономика в полную мощь, которая есть у Республики Крым. Потому что сегодня транспортная логистика не позволяет (пока — ред.) в полной мере реализовать весь промышленный потенциал (Крыма — ред.)» — отметила Кивико.

При этом, комментируя перспективу бездефицитного бюджета Республики, министр подчеркнула, что в настоящее время власти Крыма могут работать только над сокращением дефицита бюджета, поскольку в Крыму необходимо восстановить много различных объектов.

«Надо провести ремонт в социальных учреждениях, образовательных. Эта необходимость еще сохраняется, поэтому пока говорить о бездефицитности рано», — пояснила Кивико.

В бюджете Крыма на 2017 год предусмотрены 98 млрд рублей безвозмездных поступлений (субсидий, дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) из федеральной казны.

Ранее министр финансов РК Ирина Кивико сообщила, что дефицит бюджета Республики Крым в 2017 году установлен на уровне 3,1 млрд рублей. По ее словам, по сравнению с прошлым годом эти показатели удалось сократить в шесть раз.