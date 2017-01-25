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14:26 (мск), источник: Om1.ru

Омские депутаты с оглядкой на скандал с купанием в сыре-косичке не разрешили частнику использовать герб Омска

Компании «Агроторг» разрешили размешать на стопперах «Покупай омское».

Сегодня, 25 января, на пленарном заседании Горсовета Омска депутаты обсудили использование герба Омска компанией «Агроторг». Фирма планирует размещать его на стопперах «Покупай омское» в магазинах федеральной сети «Пятерочка».

Это обстоятельство возмутило эсера Елену Свешникову.

— Герб? Должно что-то у нас святое оставаться. Раздавать и давать разрешение не надо, — запереживала Свешникова.

К мнению коллеги присоединился коммунист Геннадий Дроздов.

Геннадий Дроздов, депутат Горсовета Омска от КПРФ:

— Товар, который будет выпускаться и продаваться организацией, которой мы предоставим наш герб — а если произойдет какое-то отравление или еще что-то? Гербом будем нести ответственность? Предоставляя герб, мы говорим о качестве этого товара, делаем рекламу гербом города частному предпринимателю.

Впрочем, ему сразу разъяснили, что нести ответственность в любом случае будет организация. Глава фракции «Единая Россия» в Горсовете Николай Чираков вспомнил, что до революции герб изображался на всех товарах. Но надо проконтролировать, чтобы такой знак все же стоял только с целью продвижения омских товаров.

Впрочем, сомнения возникли и у другого коммуниста Ивана Ивченко, и у председателя комитета по ЖКХ и транспорту Виталия Путинцева.

В свою очередь, глава финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов предложил разрешить компании использовать герб Омска.

Юрий Федотов, председатель финансово-бюджетного комитета Горсовета:

— Как мы заслуживаем, так к нам и относятся. Это ведь некая ответная реакция, обратная связь для нас, и есть над чем задуматься нам самим. А что касается герба — хорошо, если будет идти его популяризация, жители хоть будут знать, как он выглядит. А если он станет настолько популярен, что за его использование можно будет брать плату в бюджет — будем брать. Но давайте сначала до этого момента доживем. Давайте попробуем, ничего смертельного в этом не вижу.

Депутаты подчеркнули, что в сетях магазинов иногда используются контрафактные продукты. И эти стопперы могут размещаться не только на омской продукции. Поэтому неправильно беспорядочно использовать герб города.

 — Представьте, что те омские сотрудники, купающиеся в ванне с сыром, еще были бы в футболках с гербом. Что это за популяризация? Есть другие методы, — был красочен Александр Иванов.

Итог оказался закономерным: за то, чтобы одобрить решение, высказалось всего 8 депутатов. «Агроторг» остался без омского герба.

Напомним, что инцидент с купанием сотрудников омского предприятия в ванне со смесью для сыра-косички произошел в марте 2014 года. Он быстро разросся до федеральных масштабов и принес омскому сыру дурную славу.

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