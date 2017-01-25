Омские депутаты с оглядкой на скандал с купанием в сыре-косичке не разрешили частнику использовать герб Омска

Сегодня, 25 января, на пленарном заседании Горсовета Омска депутаты обсудили использование герба Омска компанией «Агроторг». Фирма планирует размещать его на стопперах «Покупай омское» в магазинах федеральной сети «Пятерочка».

Это обстоятельство возмутило эсера Елену Свешникову.

— Герб? Должно что-то у нас святое оставаться. Раздавать и давать разрешение не надо, — запереживала Свешникова.

К мнению коллеги присоединился коммунист Геннадий Дроздов.

Геннадий Дроздов, депутат Горсовета Омска от КПРФ:

— Товар, который будет выпускаться и продаваться организацией, которой мы предоставим наш герб — а если произойдет какое-то отравление или еще что-то? Гербом будем нести ответственность? Предоставляя герб, мы говорим о качестве этого товара, делаем рекламу гербом города частному предпринимателю.

Впрочем, ему сразу разъяснили, что нести ответственность в любом случае будет организация. Глава фракции «Единая Россия» в Горсовете Николай Чираков вспомнил, что до революции герб изображался на всех товарах. Но надо проконтролировать, чтобы такой знак все же стоял только с целью продвижения омских товаров.

Впрочем, сомнения возникли и у другого коммуниста Ивана Ивченко, и у председателя комитета по ЖКХ и транспорту Виталия Путинцева.

В свою очередь, глава финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов предложил разрешить компании использовать герб Омска.

Юрий Федотов, председатель финансово-бюджетного комитета Горсовета:

— Как мы заслуживаем, так к нам и относятся. Это ведь некая ответная реакция, обратная связь для нас, и есть над чем задуматься нам самим. А что касается герба — хорошо, если будет идти его популяризация, жители хоть будут знать, как он выглядит. А если он станет настолько популярен, что за его использование можно будет брать плату в бюджет — будем брать. Но давайте сначала до этого момента доживем. Давайте попробуем, ничего смертельного в этом не вижу.

Депутаты подчеркнули, что в сетях магазинов иногда используются контрафактные продукты. И эти стопперы могут размещаться не только на омской продукции. Поэтому неправильно беспорядочно использовать герб города.

— Представьте, что те омские сотрудники, купающиеся в ванне с сыром, еще были бы в футболках с гербом. Что это за популяризация? Есть другие методы, — был красочен Александр Иванов.

Итог оказался закономерным: за то, чтобы одобрить решение, высказалось всего 8 депутатов. «Агроторг» остался без омского герба.