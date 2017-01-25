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14:20 (мск), источник: ИА Башинформ

Республика Башкортостан и «Роснефть» заключили Соглашение о сотрудничестве

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/. Республика Башкортостан и ПАО НК «Роснефть» заключили Соглашение о сотрудничестве, устанавливающее общие принципы взаимодействия сторон. Подписи под документом поставили Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и Главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Как сообщает пресс-служба Главы республики, Соглашение направлено на реализацию сторонами промышленных, финансовых, социальных программ, способствующих комплексному развитию региона, а также созданию благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности. В нём особо подчеркивается социальная ориентированность принимаемых решений и действий.

В соответствии с подписанным документом стороны намерены развивать сотрудничество по широкому спектру направлений, включающих социально-экономические программы и культурные проекты, реализацию инновационных проектов, использование наилучших практик и технологий, минимизацию воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов.

Республика и компания намерены осуществлять сотрудничество в производственной сфере — реализации совместных проектов по строительству и модернизации объектов нефтегазохимии и создании благоприятных условий для разведки и добычи углеводородного сырья.

Особое внимание в Соглашении уделено обеспечению потребителей Республики Башкортостан качественными нефтепродуктами, развитию розничной сети АЗС компании, производству и применению современных дорожных вяжущих материалов, реализации проектов по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры с учётом растущих потребностей автомобильного транспорта региона. Этой же цели будет служить сотрудничество в области импортозамещения смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленных предприятиях и транспорте.

Документ также предусматривает объединение усилий в сфере повышения энергоэффективности, в области образования и научно-технической деятельности, вопросах импортозамещения, локализации техники и технологий.

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