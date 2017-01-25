В Воронеже ветераны попросили мэра создать в музее картину-диораму

В среду, 25 января, в Воронеже отмечают 74-ю годовщину освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков.

Накануне в мэрии прошла встреча градоначальника с ветаранами. Защитники Отечества поделились с мэром проблемами, которые их тревожат. Ветеран Сергей Некраш попросил Александра Гусева создать картину-диораму в «Музее-диораме», которой сейчас там нет. Градоначальник пояснил, что это справедливое замечание и пообещал решить проблему.

«В ближайшее время начнем разрабатывать проект, детали которого обязательно обсудим с вами, — пояснил мэр. — А уже в 2018 году постараемся приступить к его реализации».