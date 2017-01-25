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15:02 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже ветераны попросили мэра создать в музее картину-диораму

Мэр пообещал выполнить их поручение в 2018 году.

В среду, 25 января, в Воронеже отмечают 74-ю годовщину освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков.

Накануне в мэрии прошла встреча градоначальника с ветаранами. Защитники Отечества поделились с мэром проблемами, которые их тревожат. Ветеран Сергей Некраш попросил Александра Гусева создать картину-диораму в «Музее-диораме», которой сейчас там нет. Градоначальник пояснил, что это справедливое замечание и пообещал решить проблему.

«В ближайшее время начнем разрабатывать проект, детали которого обязательно обсудим с вами, — пояснил мэр. — А уже в 2018 году постараемся приступить к его реализации».

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны через наш город проходила линия фронта. Враги захватили правый берег, но левый берег отстояли наши защитники. Бои за Воронеж шли долгих 212 дней. Решающая битва за Воронеж прошла в рамках Воронежско-Касторненской наступательной операции. Известно, что правобережную часть города полностью очистили от оккупантов 25 января 1943 года.

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