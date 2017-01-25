В Воронеже ветераны попросили мэра создать в музее картину-диораму
Мэр пообещал выполнить их поручение в 2018 году.
Мэр пообещал выполнить их поручение в 2018 году.
В среду, 25 января, в Воронеже отмечают 74-ю годовщину освобождения нашего города от
Накануне в мэрии прошла встреча градоначальника с ветаранами. Защитники Отечества поделились с мэром проблемами, которые их тревожат. Ветеран Сергей Некраш попросил Александра Гусева создать
«В ближайшее время начнем разрабатывать проект, детали которого обязательно обсудим с вами, — пояснил мэр. — А уже в 2018 году постараемся приступить к его реализации».
Напомним, что в годы Великой Отечественной войны через наш город проходила линия фронта. Враги захватили правый берег, но левый берег отстояли наши защитники. Бои за Воронеж шли долгих 212 дней. Решающая битва за Воронеж прошла в рамках