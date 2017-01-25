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14:31 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Наталья Казачкова согласована на пост замглавы администрации Нижнего

В новой должности Казачкова будет заниматься социальными вопросами.

Источник: Аргументы и факты

Нижний Новгород, 25 января — АиФ-НН. Депутаты Гордумы согласовали Наталью Казачкову на пост заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по социальным вопросам.

Соответствующее решение приняли депутаты городской Думы на заседании 25 января. Кроме того, в ведении Казачковой теперь будет находиться комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами. Ранее за работу КУГИ отвечала заместитель главы администрации по экономике Ирина Кудрявцева.

Также на заседании Гордумы депутаты решили переименовать департамент экономического развития, предпринимательства и инвестиций в департамент экономического развития, предпринимательства и закупок.

Напомним, в сентябре Наталия Казачкова покинула пост министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области. Она ушла с этой должности по собственному желанию. С 12 декабря ее назначили и.о. заместителя главы администрации Нижнего Новгорода.

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