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15:19 (мск), источник: УНИАН

МВД хочет сократить срок действия водительских прав до 5 лет

МВД планирует сократить срок действия водительских удостоверений с 30 до 5−15 лет и пересмотреть категории транспортных средств согласно требованиям ЕС.

Источник: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева.

«Сегодня национальное водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет с даты его получения. По требованиям Директивы (ЕС — УНИАН) нормами должны будут установлены новые сроки от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям. Кстати, категории транспорта также будут пересмотрены», — говорится в сообщении.

Кроме того, по ее словам, предусмотрено внедрение микрочипа как составной части удостоверение водителя.

«Нормирование возраста получения прав расширит доступ к управлению отдельными категориями транспорта, микрочипы обеспечат защиту от подделок, а пересмотр сроков действительности будет способствовать большей безопасности дорожного движения», — считает Деева.

Заместитель министра также отметила, что будут установлены новые стандарты периодичности прохождения технического контроля транспорта, перевозящего опасные грузы; стандарты подготовки и экзаменации водителей и ответственных за перевозку лиц; а также введена усовершенствованную систему отчетности.

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