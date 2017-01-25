Депутаты омского горсовета уменьшили себе представительские расходы

Потратить выделяемую сумму парламентарии смогут на девять пунктов, в том числе на проезд, поздравительные открытки, оргтехнику, связь.

«Деньги, которые выделяются депутату на обеспечение его деятельности с избирателями, должны быть подотчетны. Мы определили критерии, по которым они должны выделяться, и порядок отчетности», — отметила председатель ОГС Галина Горст.

Предварительно вопрос обсуждался на профильном комитете, где депутаты уже возмущенно высказывались по поводу требований прокуратуры отчитываться о расходах на избирателей. Отчитываться же предполагается хоть раз в квартал, хоть раз в месяц.

В результате решение горсовет принял в целом, ограничив выплаты до 20 тысяч рублей. В дальнейшем проект будет дорабатываться, поскольку не все расходы можно учесть — так, исключен был неточный по своему назначению пункт «иные расходы», которые может включать расходы на точечную помощь нуждающимся по болезни или сложной жизненной ситуации омичам.

Отметим, что ранее губернатор Омской области Виктор Назаров подписал закон об изменениях в статусе депутатов Заксобрания Омской области. Документ регламентирует цели расходования государственных средств народными избранниками. В список из 11 пунктов, в частности, включили расходы на организацию и участие в официальных праздничных мероприятиях, расходы на использование личного автомобиля в рабочих целях и проезд в общественном транспорте.