Вице-премьер Крыма считает, что Европа неизбежно признает регион российским

«Это не только французский феномен. Во всей Европе сейчас заговорили об этом. Ле Пен одна из первых говорит о том, что случится в перспективе. Чтобы отказываться от санкций, которые раскалывают Европу и наносят ущерб экономике, нужно что-то решать с Крымом. Наши европейские партнеры придут к выводу, что референдум в Крыму прошел абсолютно легитимно», — убежден вице-премьер.

По мнению Мурадова, заявление Марин Ле Пен по Крыму не является просто предвыборной риторикой. «Безусловно, это не просто предвыборное заявление. Это четкая и понятная позиция. Она прямо говорит, что признает (российский статус Крыма), потому что видит легитимность крымского референдума и всех действий, которые связаны с волеизъявлением крымского народа по воссоединению с Россией», — отметил постпред Крыма при президенте РФ.

Как сообщалось ранее, кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью газете «Известия» заявила о намерении признать Крым российской территорией в случае победы на выборах. Ле Пен также пообещала, что будет выступать за отмену санкций против России. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал заявление лидера «Национального фронта» мудрым и дальновидным и пригласил Ле Пен посетить полуостров.