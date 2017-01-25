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15:07 (мск), источник: РИА Новости

Вице-премьер Крыма считает, что Европа неизбежно признает регион российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Признание Крыма территорией России, что обещает сделать лидер «Национального фронта» Франции Марин Ле Пен в случае победы на предстоящих президентских выборах, является неизбежной перспективой для всех европейских стран, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Источник: РИА "Новости"

«Это не только французский феномен. Во всей Европе сейчас заговорили об этом. Ле Пен одна из первых говорит о том, что случится в перспективе. Чтобы отказываться от санкций, которые раскалывают Европу и наносят ущерб экономике, нужно что-то решать с Крымом. Наши европейские партнеры придут к выводу, что референдум в Крыму прошел абсолютно легитимно», — убежден вице-премьер.

По мнению Мурадова, заявление Марин Ле Пен по Крыму не является просто предвыборной риторикой. «Безусловно, это не просто предвыборное заявление. Это четкая и понятная позиция. Она прямо говорит, что признает (российский статус Крыма), потому что видит легитимность крымского референдума и всех действий, которые связаны с волеизъявлением крымского народа по воссоединению с Россией», — отметил постпред Крыма при президенте РФ.

Как сообщалось ранее, кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью газете «Известия» заявила о намерении признать Крым российской территорией в случае победы на выборах. Ле Пен также пообещала, что будет выступать за отмену санкций против России. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал заявление лидера «Национального фронта» мудрым и дальновидным и пригласил Ле Пен посетить полуостров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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