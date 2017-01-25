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14:56 (мск), источник: Zakon.kz

Елжан Биртанов назначен министром здравоохранения РК

Президент РК подписал Указ о назначении Елжана Биртанова министром здравоохранения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Назначить Биртанова Елжана Амантаевича министром здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в документе.

Ранее Президент постановил реорганизовать Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан путем разделения его на: 1) Министерство труда и социальной защиты населения РК с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в социально-трудовой сфере; 2) Министерство здравоохранения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в области здравоохранения.

Биртанов Елжан Амантаевич родился 18 октября 1971 в г. Джамбул. Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт (1994). Лечебное дело. А также Университет штата Аризоны, город Тусон (1994) Интенсивная терапия и токсикология. И Российскую медицинскую академию последипломного образования, менеджмент в здравоохранении (2001), Университетскую клиника Шарите, Берлин, ФРГ, Менеджмент больничного дела (2006), Университет Туран, экономика (2008), Duke University, Fuqua School of Business, США, магистратура Global Executive MBA (2013).

Является Кандидатом медицинских наук, тема диссертации: «Научные основы профилактики и лечения острых отравлений в Республике Казахстан в современных условиях» (1998); доцентом (2002); доктором медицинских наук, тема диссертации: «Организационно-методические и финансово-экономические основы инновационно-инвестиционной стратегии развития системы здравоохранения Республики Казахстан» (2010) и магистром делового администрирования (2013).

Трудовой стаж:

Медбрат, отделение психоневрологии ЦГКБ, отделение интенсивной терапии и реанимации, отделение токсикологии БСМП г. Алматы (1991−1994);.

Врач-токсиколог, реаниматолог, руководитель Информационно-консультативного токсикологического центра БСМП (1994−1998);.

Руководитель Алматинского городского токсикологического центра (1998−1999);.

Руководитель Республиканского центра токсикологии, главный токсиколог Министерства здравоохранения РК (1999−2005);.

Заведующий, преподаватель курса клинической токсикологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей (2000−2008);.

Директор РГП Институт развития здравоохранения МЗ РК (2005−2008);· Советник Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2008−08.2008);.

Заместитель Председателя Правления АО «Национальный медицинский холдинг» (08.2008−12.2008);.

Вице-министр здравоохранения РК (12.2008−04.2010);.

Председатель Правления АО «Национальный медицинский холдинг» (04.2010−12.2012);.

Советник Председателя Исполнительного Совета АОО «Назарбаев Университет» (12.2012−03.2014);.

Председатель Правления ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства» (04.2014−11.2015);.

Вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (с 11.2015).

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