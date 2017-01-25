Елжан Биртанов назначен министром здравоохранения РК
Президент РК подписал Указ о назначении Елжана Биртанова министром здравоохранения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Президент РК подписал Указ о назначении Елжана Биртанова министром здравоохранения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
«Назначить Биртанова Елжана Амантаевича министром здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в документе.
Ранее Президент постановил реорганизовать Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан путем разделения его на: 1) Министерство труда и социальной защиты населения РК с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в
Биртанов Елжан Амантаевич родился 18 октября 1971 в г. Джамбул. Окончил
Является Кандидатом медицинских наук, тема диссертации: «Научные основы профилактики и лечения острых отравлений в Республике Казахстан в современных условиях» (1998); доцентом (2002); доктором медицинских наук, тема диссертации: «Организационно-методические и
Трудовой стаж:
Медбрат, отделение психоневрологии ЦГКБ, отделение интенсивной терапии и реанимации, отделение токсикологии БСМП г. Алматы (1991−1994);.
Руководитель Алматинского городского токсикологического центра (1998−1999);.
Руководитель Республиканского центра токсикологии, главный токсиколог Министерства здравоохранения РК (1999−2005);.
Заведующий, преподаватель курса клинической токсикологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей (2000−2008);.
Директор РГП Институт развития здравоохранения МЗ РК (2005−2008);· Советник
Заместитель Председателя Правления АО «Национальный медицинский холдинг» (08.2008−12.2008);.
Председатель Правления АО «Национальный медицинский холдинг» (04.2010−12.2012);.
Советник Председателя Исполнительного Совета АОО «Назарбаев Университет» (12.2012−03.2014);.
Председатель Правления ТОО «Центр сопровождения проектов