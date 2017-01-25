Два новых министерства появились в Казахстане
Министерство здравоохранения и социального развития разделили на два отдельных ведомства, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Министерство здравоохранения и социального развития разделили на два отдельных ведомства, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Глава государства подписал указ о дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан.
«Реорганизовать министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан путем разделения его на министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в
Также президент постановил определить министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан ответственным за продвижение экспорта, с передачей его функций и полномочий в области туристской деятельности министерству культуры и спорта.
Кроме того, реорганизовано министерство национальной экономики Республики Казахстан с передачей его функций и полномочий по реализации государственной политики в сфере