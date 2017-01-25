Два новых министерства появились в Казахстане

Глава государства подписал указ о дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан.

«Реорганизовать министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан путем разделения его на министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в социально-трудовой сфере и министерство здравоохранения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в области здравоохранения», ― говорится в тексте документа.

Также президент постановил определить министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан ответственным за продвижение экспорта, с передачей его функций и полномочий в области туристской деятельности министерству культуры и спорта.