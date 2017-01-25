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14:48 (мск), источник: Newtimes.kz

Два новых министерства появились в Казахстане

Министерство здравоохранения и социального развития разделили на два отдельных ведомства, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Newtimes.kz

Глава государства подписал указ о дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан.

«Реорганизовать министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан путем разделения его на министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в социально-трудовой сфере и министерство здравоохранения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в области здравоохранения», ― говорится в тексте документа.

Также президент постановил определить министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан ответственным за продвижение экспорта, с передачей его функций и полномочий в области туристской деятельности министерству культуры и спорта.

Кроме того, реорганизовано министерство национальной экономики Республики Казахстан с передачей его функций и полномочий по реализации государственной политики в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в министерство здравоохранения; по формированию и реализации государственной политики в области электроснабжения (электросетевые объекты 0,4 кВ), теплоснабжения, в части котельных с установленной мощностью ниже 100 Гкал/час, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения (кроме автономных котельных), газа и газоснабжения в пределах границ (черты) населенных пунктов в министерство энергетики Республики Казахстан; по формированию и реализации государственной политики в области архитектуры, градостроительства, строительства, жилищных отношений, водоснабжения, водоотведения, коммунального хозяйства и обращения с коммунальными отходами (за исключением твердо-бытовых отходов) в министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

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