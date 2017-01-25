Руководители оргкомитета ЧМ-2018 посетили Нижний Новгород

Строить новый международный терминал аэропорта начали в 2014 году, а уже в 2016 году он был введен в эксплуатацию. Ожидается, что принимать международные рейсы он начнет в 2017 году — об этом сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Мутко остался доволен готовностью аэропорта к принятию гостей и участников мирового первенства. Об этом написал в своем Twitter Алексей Сорокин.