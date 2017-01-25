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15:28 (мск), источник: "Российская газета"

Руководители оргкомитета ЧМ-2018 посетили Нижний Новгород

Глава оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер РФ Виталий Мутко и генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин прибыли в Нижний Новгород — один из городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу в следующем году. Мутко и Сорокин посетили аэропорт Стригино.

Строить новый международный терминал аэропорта начали в 2014 году, а уже в 2016 году он был введен в эксплуатацию. Ожидается, что принимать международные рейсы он начнет в 2017 году — об этом сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Мутко остался доволен готовностью аэропорта к принятию гостей и участников мирового первенства. Об этом написал в своем Twitter Алексей Сорокин.

Чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России. Нижний Новгород примет четыре матча группового этапа турнира, а также одну встречу 1/8 финала и один четвертьфинал.

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