Руководители оргкомитета ЧМ-2018 посетили Нижний Новгород
Глава оргкомитета «Россия-2018»,
Глава оргкомитета «Россия-2018»,
Строить новый международный терминал аэропорта начали в 2014 году, а уже в 2016 году он был введен в эксплуатацию. Ожидается, что принимать международные рейсы он начнет в 2017 году — об этом сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
Мутко остался доволен готовностью аэропорта к принятию гостей и участников мирового первенства. Об этом написал в своем Twitter Алексей Сорокин.
Чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России. Нижний Новгород примет четыре матча группового этапа турнира, а также одну встречу 1/8 финала и один четвертьфинал.