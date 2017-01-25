Назаров будет поощрять и наказывать министров за развитие отраслевых кластеров
Решение об оценке деятельности того или иного руководителя будет приниматься по итогам года.
Решение об оценке деятельности того или иного руководителя будет приниматься по итогам года.
На заседании инвестсовета при губернаторе 25 января было заявлено, что количество проектов в кластерах, число созданных рабочих мест, сокращение сроков получения того или иного документа — основные критерии оценки результативности министерств в сфере развития инвестиционного климата.
Как выяснилось в процессе анализа исполнения решений Совета, подготовленном минэкономики, далеко не все ведомства справляются с поручениями в установленный срок и в полном объеме, сообщили в
В качестве примеров были приведены неразработанная схема газоснабжения города, отсутствие паспорта проекта по формированию лесопромышленного кластера, которое должны были подготовить в минприроды. А минпром не направил предложения по созданию кластера высокотехнологичных компонентов и систем.
Глава региона Виктор Назаров раскритиковал исполнителей за недоработки.
«Результат — это работающий кластер, а не количество совещаний и собраний. Есть приоритетные проекты, и ваша задача — обеспечить своевременную подачу заявок на софинансирование, чтобы привлечь средства на их реализацию и субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат», — обратился к министрам Назаров.
В итоге аппарату губернатора и правительства было поручено готовить годовой доклад о выполнении решений инвестсовета.