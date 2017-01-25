Назаров будет поощрять и наказывать министров за развитие отраслевых кластеров

На заседании инвестсовета при губернаторе 25 января было заявлено, что количество проектов в кластерах, число созданных рабочих мест, сокращение сроков получения того или иного документа — основные критерии оценки результативности министерств в сфере развития инвестиционного климата.

Как выяснилось в процессе анализа исполнения решений Совета, подготовленном минэкономики, далеко не все ведомства справляются с поручениями в установленный срок и в полном объеме, сообщили в пресс-службе облправительства.

В качестве примеров были приведены неразработанная схема газоснабжения города, отсутствие паспорта проекта по формированию лесопромышленного кластера, которое должны были подготовить в минприроды. А минпром не направил предложения по созданию кластера высокотехнологичных компонентов и систем.

Глава региона Виктор Назаров раскритиковал исполнителей за недоработки.

«Результат — это работающий кластер, а не количество совещаний и собраний. Есть приоритетные проекты, и ваша задача — обеспечить своевременную подачу заявок на софинансирование, чтобы привлечь средства на их реализацию и субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат», — обратился к министрам Назаров.

В итоге аппарату губернатора и правительства было поручено готовить годовой доклад о выполнении решений инвестсовета.