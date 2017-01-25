В Transparency International рассказали, как побороть коррупцию в Украине

«За последние годы Украина прошла много испытаний и добилась определенных положительных изменений на уровне раскрытия публичных финансов, нетерпимости населения к коррупции, нового антикоррупционного законодательства. Но безнаказанность, которую до сих пор чувствуют коррупционеры, сводит на нет положительные достижения и не дает состояться реформе. Отсутствие результатов с возврата средств режима Януковича и его соратников — яркое свидетельство этого. Если не произойдет реального очищения системы правосудия, мы не сможем разорвать круг безнаказанности и перейти на качественно новый уровень. Улучшение СРИ невозможно без прозрачной, справедливой судебной системы, которая будет надежной для инвесторов и бизнеса», — сказал Юрчишин.

При этом отмечается, что Transparency International Украина предлагает пять шагов для осуществления реальных антикоррупционных изменений.

В частности необходимо создать эффективную и действенную систему антикоррупционного правосудия с привлечением иностранных специалистов как активных участников процесса отбора судей этих судов. По мнению экспертов, это вместе с эффективной работой НАБУ и САП позволит активизировать борьбу с коррупцией, в частности гарантировать эффективность проверки электронных деклараций.

Также необходимо максимально активизировать все возможности для эффективного расследования и доведения до суда дел фигурантов «санкционного списка Януковича». При этом важно не только добиться осуждения, пусть и заочного, но и возврата похищенных средств, как выведенных за границу, так и оставшихся в Украине. Это же касается и фактов коррупции в действующей власти.

Рекомендуется активно привлекать бизнес, как украинский, так и международный, к установлению новых прозрачных правил взаимоотношений в треугольнике «общество — власть — бизнес».

В организации советуют с помощью методов дерегуляции, предсказуемости налогового законодательства, становление реального верховенства права обеспечить стабильные условия для ведения бизнеса, изменить его отношение к Украине.

Кроме того, предлагается провести аудит и снизить степень секретности в секторе безопасности и обороны по направлениям: статьи государственного бюджета, годовые планы государственных закупок, информация о проведении закупок и заключены контракты.

Transparency International советует наладить системную коммуникацию относительно антикоррупционной реформы с обществом и международными партнерами на базе реальных фактов и достижений, а не обещаний. Также Украина должна четко придерживаться взятых на себя международных обязательств.

Как сообщал УНИАН ранее, Украина заняла 131 место в рейтинге «Индекса восприятия коррупции». Соответствующий ежегодный рейтинг опубликовала международная неправительственная организация Transparency International (TI). Согласно сообщению TI в мире растет уровень коррупции.

«Результаты этого года еще больше подтвердили связь между коррупцией и неравенством, которые подпитывают друг друга, чтобы создать порочный круг между коррупцией, неравное распределение власти в обществе, и неравномерное распределение богатства», — говорится в сообщении организации.