«Девочка уехала — девочка приехала». Дубровский раскритиковал минспорт за ненужную экономию

Региону придется вернуть около 180 млн рублей. Жесткой критике главы региона подвергся министр спорта Леонид Одер, чье ведомство стало аутсайдером. Подробности с совещания южноуральского кабмина — в материале информационного агентства «ФедералПресс».

Сегодня, 25 января, повестка первого в 2017 году заседания правительства Челябинской области включала 23 вопроса. Первый замминистра здравоохранения Виталий Щетинин доложил о поручении президента Владимира Путина о диспропорции в оплате труда главврачей и рядовых медиков, министр дорожного хозяйства Дмитрий Микулик отчитался о выполнении поручения главы государства о планах по формированию дорожного фонда.

Постановлением кабмин утвердил новые тарифы и субсидии из регионального бюджета выпадающие расходы пригородным компаниям на перевозку южноуральцев в электричках, а также выделение 1 млн рублей пяти НКО для социальной реабилитации и ресоциализации 20 наркозависимых граждан. Однако, центральной темой заседания стало невыполнение рядом министерств целевых показателей и освоение федеральных денег.

По словам министра экономического развития Сергея Смольникова, в 2016 году субсидии из федерального бюджета привлекали 11 органов власти области, было заключено и реализовано 33 соглашения с федеральными органами, а выделенная сумма составила 5,3 млрд рублей.

«В соглашениях установлено 245 показателей, из которых достигнуто 220. Достичь не удалось 16 показателей», — сказал министр и уточнил, что по одному показателю не выполнили региональный минздрав, минсельхоз и минэкономразвития, 4 — ГУ по труду и занятости населения области. Аутсайдером стал минспорт, не исполнивший 9 показателей.

Такая ситуация возмутила губернатора Бориса Дубровского, потребовавшего с министра спорта Леонида Одера разъяснений.

«Невыполнение показателей было по субсидии на 24 вида спорта в размере 6 млн 606 тысяч. В отдельных видах спорта был показатель — количество мастеров, то есть спортсмены, занимающиеся спортивным совершенствованием должны были перейти в таком же количестве на следующий год. В Златоусте в “Уралочке” тренер Скаллина хотела стать директором и вступила в конфликт, в результате была уволена, уехала в другой регион и забрала с собой 8 девочек. Еще один тренер по бадминтону уехал в Казань и забрал с собой несколько спортсменов. Это жизнь… В общей сложности у нас 956 кандидатов в мастера спорта, которые получили субсидию, а на следующий год у нас — 941. Вот, по отдельным видам спорта было такое западание. Но в общем все хорошо Деньги-то небольшие. Больше бумаг, чем реальной помощи», — попытался оправдаться чиновник.

Между тем, объяснения подчиненного не устроили главу региона и, как показалось присутствующему на заседании журналисту «ФедералПресс», вызвали у Бориса Дубровского бурю гнева.