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15:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Девочка уехала — девочка приехала». Дубровский раскритиковал минспорт за ненужную экономию

Первое в этом году заседание правительства Челябинской области не прошло без скандала. Поводом для возмущения губернатора Бориса Дубровского послужил приведенный отчет о выполнении целевых показателей и освоению федеральных денег министерствами.

Региону придется вернуть около 180 млн рублей. Жесткой критике главы региона подвергся министр спорта Леонид Одер, чье ведомство стало аутсайдером. Подробности с совещания южноуральского кабмина — в материале информационного агентства «ФедералПресс».

Сегодня, 25 января, повестка первого в 2017 году заседания правительства Челябинской области включала 23 вопроса. Первый замминистра здравоохранения Виталий Щетинин доложил о поручении президента Владимира Путина о диспропорции в оплате труда главврачей и рядовых медиков, министр дорожного хозяйства Дмитрий Микулик отчитался о выполнении поручения главы государства о планах по формированию дорожного фонда.

Постановлением кабмин утвердил новые тарифы и субсидии из регионального бюджета выпадающие расходы пригородным компаниям на перевозку южноуральцев в электричках, а также выделение 1 млн рублей пяти НКО для социальной реабилитации и ресоциализации 20 наркозависимых граждан. Однако, центральной темой заседания стало невыполнение рядом министерств целевых показателей и освоение федеральных денег.

По словам министра экономического развития Сергея Смольникова, в 2016 году субсидии из федерального бюджета привлекали 11 органов власти области, было заключено и реализовано 33 соглашения с федеральными органами, а выделенная сумма составила 5,3 млрд рублей.

«В соглашениях установлено 245 показателей, из которых достигнуто 220. Достичь не удалось 16 показателей», — сказал министр и уточнил, что по одному показателю не выполнили региональный минздрав, минсельхоз и минэкономразвития, 4 — ГУ по труду и занятости населения области. Аутсайдером стал минспорт, не исполнивший 9 показателей.

Такая ситуация возмутила губернатора Бориса Дубровского, потребовавшего с министра спорта Леонида Одера разъяснений.

«Невыполнение показателей было по субсидии на 24 вида спорта в размере 6 млн 606 тысяч. В отдельных видах спорта был показатель — количество мастеров, то есть спортсмены, занимающиеся спортивным совершенствованием должны были перейти в таком же количестве на следующий год. В Златоусте в “Уралочке” тренер Скаллина хотела стать директором и вступила в конфликт, в результате была уволена, уехала в другой регион и забрала с собой 8 девочек. Еще один тренер по бадминтону уехал в Казань и забрал с собой несколько спортсменов. Это жизнь… В общей сложности у нас 956 кандидатов в мастера спорта, которые получили субсидию, а на следующий год у нас — 941. Вот, по отдельным видам спорта было такое западание. Но в общем все хорошо Деньги-то небольшие. Больше бумаг, чем реальной помощи», — попытался оправдаться чиновник.

Между тем, объяснения подчиненного не устроили главу региона и, как показалось присутствующему на заседании журналисту «ФедералПресс», вызвали у Бориса Дубровского бурю гнева.

И даже, если девочки поехали, вы должны какие-то решения принять, чтобы эти девочки туда не поехали
Борис ДубровскийГубернатор Челябинской области

«Вот ставите мне примеры, а я не понимаю, как ты (обращается к Леониду Одеру — прим. ред.) отвечаешь и будешь действовать! Девочка уехала — девочка приехала, мне за чем фамилии этих девочек? Есть показатели, вы должны на них работать! И даже, если девочки поехали, вы должны какие-то решения принять, чтобы эти девочки туда не поехали. А поехали бы, условно говоря, 2 января, а мы бы отчитались бы красиво», — отчитывал губернатор министра спорта в повышенных тонах.

Требую от органов исполнительной власти повысить финансовую дисциплину и не допускать фактов возврата средств в федеральную казну вследствие их не освоения
Борис Дубровский Губернатор Челябинской области

В итоге Борис Дубровский призвал чиновников к четкой работе по типу администраторов: «Я требую от органов исполнительной власти повысить финансовую дисциплину и не допускать фактов возврата средств в федеральную казну вследствие их не освоения, даже если это, образно говоря, три копейки, доведите эту работу до идеала и не допускать небрежность. Это такие тонкие настройки».

Отвечая на вопрос «ФедералПресс» том, какие меры теперь будет принимать минспорт в отношении уезжающих спортсменов, Леонид Одер посетовал на жизнь.

«Уехал тренер, сильный, талантливый в другой регион, где ему предложили условия работы по лучше. Он уехал и взял с собой учеников, которые привыкли к этому тренеру. Как их остановить? Понимаете, это жизнь. Человек ищет, где лучше, а рыба — где глубже. С другой стороны, мы тоже привлекаем тренеров и спортсменов из других регионов и стран. Вот, китайца взяли на шор-трек», — отметил он.

Министр также уточнил, что ведомство уже вернуло в федеральный бюджет 137 тыс. рублей: «Это показатель — приобретение формы. Магнитогорская школа дзюдо для инвалидов отказалось покупать столько формы, так как им такого количества не надо. Деньги пришлось вернуть. Сейчас мы, конечно же все учтем: не сможешь выполнить показатель к концу года — значит, не бери деньги».

В свою очередь, Сергей Смольников объяснил, что у проштрафившихся ведомств есть еще время до 1 апреля исправить те показатели, которые не привязаны к финансированию.

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