Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Алибасову пришлось утихомиривать Джигурду у Малахова - СМИ
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна о разводе - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
22«Облик перемен»
10«Бегущий огонь»
8«Женский марш» против Трампа
15:33 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СБУ и олигарх. В тюрьму Пинчук не сядет, но лишится многого — Бондаренко

По мнению политического эксперта, нагнетание ситуации вокруг Виктора Пинчука является свидетельством того, что олигарх вряд ли останется переговорщиком между Украиной и новой администрацией Соединенных Штатов.

Источник: "РИА Новости" Украина

Служба безопасности Украины в рамках уголовного производства проводит расследование в отношении бизнесмена Виктора Пинчука. Об этом говорится в ответе СБУ на депутатский запрос внефракционного нардепа Дмитрия Яроша.

Пинчук в конце 2016 года в статье Wall Street Journal заявил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой. По его словам, чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на «болезненные компромиссы», отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Он также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе.

По мнению политолога, директора Фонда «Украинская политика» Костя Бондаренко, уголовное производство в отношении Виктора Пинчука стоит рассматривать в двух плоскостях.

«Во-первых, ситуация с Виктором Пинчуком — возможность для Дмитрия Яроша снова напомнить о себе в украинской политике. Известно, что после ряда скандалов и расколов Ярош потерял влияние на “Правый сектор”, оказался не у дел. Соответственно, нагнетанием ситуации вокруг Пинчука Ярош пытается создать информповод. Вместе с тем, не исключено, что вслед за обращением в СБУ Дмитрия Яроша может последовать целый ряд заявлений и действий со стороны более влиятельных лиц, которые так или иначе аффилированы с Ярошем и могут активизировать свою деятельность в Украине», — говорит Бондаренко.

Эксперт убежден, что Пинчука попытаются лишить той роли, которую он занимал ранее.

«Я не сторонник конспирологических теорий, но вполне возможно, что этим делом пытаются сместить Пинчука с роли главного переговорщика по Соединенным Штатам. Главная задача — не дать Пинчуку занять то место, которое он ранее занимал в контактах между Украиной и семьей Клинтон. Место Пинчука, вероятней всего, займет новый переговорщик. В тюрьму Пинчук точно не сядет. Но вокруг его персоны будет создаваться некий интершум, который в результате приведет к появлению на политической арене нового переговорщика с Трампом», — отметил политолог.

По мнению Бондаренко, уголовное производство в отношении Пинчука не будет иметь каких-либо серьезных последствий.

«Любые, даже самые серьезные статьи могут быть закрыты в уголовном производстве. Тем более, если посмотреть, что инкриминируется Пинчуку — более чем смешно. Хотя у нас в Украине возможно все, что угодно. Взять, к примеру, недавнее дело нардепа Вадима Новинского — любой юрист скажет, что там нет состава преступления, но это не помешало Верховной Раде лишить депутата неприкосновенности. Мы живем в королевстве кривых зеркал, где возможно все», — подытожил он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему у электромобилей не будет емких батарей
Суд ЕС подтвердил заморозку активов «Алмаз-Антей»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Шойгу поручил усилить войска на юге России
Греф прокомментировал иск американской компании против Сбербанка
Садовничий назвал МГУ основной «кузницей олигархов» в России
Сечин прокомментировал езду на машине с «мигалкой»
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Как правильно сочетать цвета и фактуры в интерьере?
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь