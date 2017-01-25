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15:49 (мск), источник: Kazinform

Дарига Назарбаева: Лед тронулся в сирийском вопросе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Члены Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента во главе с Даригой Назарбаевой обсудили реализацию Концепции внешней политики Казахстана на 2014−2020 годы, передает пресс-служба Сената Парламента Республики Казахстан.

Источник: Kazinform

Д. Назарбаева поздравила коллектив МИД с завершением переговорного процесса по урегулированию ситуации в Сирии, который уже вошел в историю геополитики и мировой дипломатии как Астанинский процесс.

«Это стало возможным благодаря политической воле Лидера нашей страны и большой работе, которую провели наши дипломаты. Разрешите мне от имени Комитета поблагодарить вас за эту важную и, на мой взгляд, очень успешную работу. Быстрых результатов никто не ждет, но, самое главное — лед тронулся в сирийском вопросе, и мы надеемся, что дальше он будет только развиваться в позитивном направлении», — подчеркнула сенатор.

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов подробно ознакомил сенаторов с Концепцией внешней политики Казахстана, представляющей систему основополагающих взглядов на принципы и подходы, цели, приоритеты и задачи внешнеполитической деятельности. Особое внимание уделено приоритетам работы Казахстана на посту непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017−2018 годы.

Д. Назарбаева обратила внимание на необходимость повышения информационного освещения работы казахстанских дипломатов в Совбезе ООН в электронных и печатных республиканских СМИ, пожелав дипломатам успешного достижения поставленных перед ними задач.

В ходе встречи также обсуждены такие актуальные вопросы, как: взаимодействие МИД с Парламентом в ходе членства РК в СБ ООН; деятельность дипломатических представительств Казахстана за рубежом; активизация внешней политики Казахстана по привлечению инвестиций и новых технологий в страну; проблемные вопросы социального блока сотрудников МИД.

Сенаторы Нуртай Абыкаев, Икрам Адырбеков, Мухтар Алтынбаев, Серик Джаксыбеков и Георгий Ким высказали свои рекомендации по совершенствованию работы внешнеполитического ведомства страны.

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