Аксенов потребовал бороться за золото скифов до последнего

«Надо внимательно просмотреть, совместно с министерством иностранных дел предпринять все необходимые меры. Министерство культуры Российской Федерации оказывает методическую помощь, надо в рамках рабочей группы искать правильные пути. Руки не опускаем, боремся до последнего патрона», — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

Аксенов дал поручение в ходе рабочей встречи с министром культуры Крыма Ариной Новосельской.

После решения суда в Амстердаме министерство культуры России заявило, что это решение нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена, музейные предметы должны быть возвращены в Крым, где они были найдены и хранились десятилетиями.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Пирсона, требуя исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию скифского золота из Нидерландов в Крым.