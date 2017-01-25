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16:18 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов потребовал бороться за золото скифов до последнего

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил бороться до последнего за возвращение крымским музеям коллекций скифского золота из Нидерландов.

Источник: РИА "Новости"

«Надо внимательно просмотреть, совместно с министерством иностранных дел предпринять все необходимые меры. Министерство культуры Российской Федерации оказывает методическую помощь, надо в рамках рабочей группы искать правильные пути. Руки не опускаем, боремся до последнего патрона», — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

Аксенов дал поручение в ходе рабочей встречи с министром культуры Крыма Ариной Новосельской.

После решения суда в Амстердаме министерство культуры России заявило, что это решение нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена, музейные предметы должны быть возвращены в Крым, где они были найдены и хранились десятилетиями.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Пирсона, требуя исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию скифского золота из Нидерландов в Крым.

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