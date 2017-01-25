В Казани судья ушла в отставку после жалобы на ее хамское поведение

Ранее в интернете появилось видео, как в ходе судебного заседания Солдатова обращается на повышенных тонах к представителям истца. По данным авторов видео, заседание состоялось 1 ноября 2016 года.

В описании к видео сообщается, что после этого заседания в квалификационную коллегию судей была подана жалоба на Солдатову.

— Полномочия судьи Кировского района г. Казани Солдатовой Любови Алексеевны прекращены в соответствие c подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ от 26.06.1992 г. № 3132'' № 3132'', по собственному желанию в связи с уходом в отставку 31 декабря 2016, — говорится в ответе председателя коллегии Верховного суда РТ Ильгиза Гилазова.

Любовь Солдатова была председателем Кировского районного суда Казани с 1990 по 2014 гг., затем она перешла на должность федерального судьи в том же райсуде.

Отметим, что сын Солдатовой — судья Эдуард Солдатов — 6 июня 2010 года на проспекте Ямашева сбил насмерть 23-летнего парня, который получил многочисленные травмы и скончался. Свою вину Солдатов признал полностью. Судье грозило до 7 лет лишения свободы, так как он, управляя автомобилем, значительно превысил скорость и находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге дело закончилось примерением сторон — судья выплатил родителям погибшего парня 1,5 млн рублей. Водительских прав, при этом, он лишен не был.