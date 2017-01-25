Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Путин направил срочную телеграмму президенту Венгрии
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9Крещенские купания
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
18:05 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани судья ушла в отставку после жалобы на ее хамское поведение

В Казани судья Кировского районного суда Казани Любовь Солдатова ушла в отставку, это произошло после того, как на нее была подана жалоба на хамское поведение. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Ранее в интернете появилось видео, как в ходе судебного заседания Солдатова обращается на повышенных тонах к представителям истца. По данным авторов видео, заседание состоялось 1 ноября 2016 года.

В описании к видео сообщается, что после этого заседания в квалификационную коллегию судей была подана жалоба на Солдатову.

 — Полномочия судьи Кировского района г. Казани Солдатовой Любови Алексеевны прекращены в соответствие c подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ от 26.06.1992 г. № 3132'' № 3132'', по собственному желанию в связи с уходом в отставку 31 декабря 2016, — говорится в ответе председателя коллегии Верховного суда РТ Ильгиза Гилазова.

Любовь Солдатова была председателем Кировского районного суда Казани с 1990 по 2014 гг., затем она перешла на должность федерального судьи в том же райсуде.

Отметим, что сын Солдатовой — судья Эдуард Солдатов — 6 июня 2010 года на проспекте Ямашева сбил насмерть 23-летнего парня, который получил многочисленные травмы и скончался. Свою вину Солдатов признал полностью. Судье грозило до 7 лет лишения свободы, так как он, управляя автомобилем, значительно превысил скорость и находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге дело закончилось примерением сторон — судья выплатил родителям погибшего парня 1,5 млн рублей. Водительских прав, при этом, он лишен не был.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Татарстане облили и сожгли автомобили оператора дорожных камер и его сына
Болта лишили золота Олимпиады
В Турции семерых россиян судят за подготовку терактов
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против «Алмаз-Антей»
Шойгу поручил усилить войска на юге России
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Путин спел под гитару со студентами
Сечин прокомментировал езду на машине с «мигалкой»
Спорт
Российскую легкоатлетку лишили двух серебряных медалей ОИ-2008 Татьяна Лебедева лишена серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь