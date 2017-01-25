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17:15 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи назначили нового начальника управления по курортному делу и туризму

Глава Сочи Анатолий Пахомов на планерке 25 января сообщил о назначении Сергея Домората на должность руководителя управления по курортному делу администрации города.

«Основная задача сейчас — подготовка пляжей к лету. Важно, чтобы за каждой территорией был закреплен ответственный арендатор, который бы все делал по эскизам и в назначенное время», — отметил Пахомов.

По словам мэра Сочи, летом 2016 года руководителя курортного управления Алексея Грачева уволили за плохую организацию работы пляжей, в том числе — за платные туалеты.

Свою трудовую деятельность Сергей Доморат начал в 2000 году в ЗАО «Сочистрой». В 2008 году был назначен на должность специалиста 1 категории управления по курортному делу и туризму администрации Сочи, впоследствии его перевели на должность ведущего специалиста, главного специалиста, заместителя начальника управления и исполняющего обязанности управления.

В 2010 году Доморат защитил кандидатскую диссертацию и получил степень кандидата экономических наук в Сочинском научно-исследовательском центре РАН.

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