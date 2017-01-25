Кубанцы стали чаще жаловаться депутатам на ЖКХ и незаконное строительство

О задачах рассказал руководитель фракции, председатель ЗС Владимир Бекетов. Он отметил, что большая часть послания была посвящена внутренней повестке, сделан акцент на экономике и финансах, обозначены приоритеты, обеспечивающие восстановление устойчивого экономического роста в стране.

«В целом, несмотря на ряд негативных факторов, в 2016 году в России стабилизировалась ситуация в экономике, замедлилась отрицательная динамика валового внутреннего продукта, наметилось улучшение обстановки в промышленности, сельском хозяйстве, оптовой торговле, рост объемов экспорта и экспортных цен, замедление падения объемов инвестиций и строительства», — рассказал Бекетов.

«Наша с вами главная задача — сохранить в крае социальную стабильность, обеспечить занятость и доходы населения», — подчеркнул он. Далее с информацией о работе депутатов ЗСК с обращениями граждан в 2016 году выступил заместитель председателя Петр Курдюк.