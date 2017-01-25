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17:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кубанцы стали чаще жаловаться депутатам на ЖКХ и незаконное строительство

КРАСНОДАР, 25 января, РИА ФедералПресс. В законодательном собрании Краснодарского края состоялось очередное собрание «Единой России», где члены партии определили ключевые направления своей деятельности на год, согласовав их с посланием президента.

Источник: РИА "ФедералПресс"

О задачах рассказал руководитель фракции, председатель ЗС Владимир Бекетов. Он отметил, что большая часть послания была посвящена внутренней повестке, сделан акцент на экономике и финансах, обозначены приоритеты, обеспечивающие восстановление устойчивого экономического роста в стране.

«В целом, несмотря на ряд негативных факторов, в 2016 году в России стабилизировалась ситуация в экономике, замедлилась отрицательная динамика валового внутреннего продукта, наметилось улучшение обстановки в промышленности, сельском хозяйстве, оптовой торговле, рост объемов экспорта и экспортных цен, замедление падения объемов инвестиций и строительства», — рассказал Бекетов.

«Наша с вами главная задача — сохранить в крае социальную стабильность, обеспечить занятость и доходы населения», — подчеркнул он. Далее с информацией о работе депутатов ЗСК с обращениями граждан в 2016 году выступил заместитель председателя Петр Курдюк.

По его словам, в прошлом году в ЗС поступило 1585 обращений, что на 13,9% больше соответствующего периода прошлого года. Из них 97 коллективных. Количество обращений, поступивших через «Виртуальную приемную» сайта ЗС составило 467 обращений (на 42 больше, чем в 2015 году). Лично были принято 337 человек, в том числе в комитете по вопросам здравоохранения — 74 человека, в комитете по вопросам имущественных и земельных отношений — 58 человек, в комитете по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан — 54 человека, в комитете по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства — 54 человека, в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи — 25 человек. В остальных комитетах принято 72 человека. Из общего количества обращений — 836 (52,7%) поступило от жителей городских округов, 620 (39%) — от жителей муниципальных районов края, 129 обращений — из других регионов страны. Наибольшее количество обращений поступило от жителей городов Краснодара (680 обращений, 42,9%), Сочи (70 обращений), Анапы (57 обращений), Новороссийска (38 обращений).

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По количеству обращений, поступивших из муниципальных районов, лидируют Туапсинский (54 обращения), Северский (32 обращения), Динской (31 обращение), Тихорецкий (29 обращений), Усть-Лабинский (29 обращений). Анализ поступивших писем показывает, что 388 обращений граждан (24,5%) касаются проблем, связанных с оказанием населению жилищно-коммунальных услуг. Возросло число обращений по вопросам архитектуры и градостроительства, их поступило 246 или 15,5%. В основном это вопросы не соблюдения сроков предоставления квартир дольщикам строящихся домов, незаконное строительство, нарушение градостроительных норм и правил при планировке, определении плотности и этажности застройки многоквартирными домами в микрорайонах и частном секторе, а также, межевые споры. Часть занимают жалобы на действия судей и несогласия с принятыми судебными решениями (180 обращений) — 11,4%. В 125 обращениях граждан или 7,9% содержались вопросы, касающиеся законности и правопорядка. Заявители жаловались на неправомерные действия отдельных работников правоохранительных органов, просили содействия и контроля в получении различных регистрационных услуг. Почти 6% обращений (94) касались вопросов сельского хозяйства, в том числе выплаты задолженности владельцам личных подсобных хозяйств за сданное мясо и молоко, поддержки развития фермерских хозяйств и получение выплат по краевому закону «О сельских усадьбах в малых населенных пунктах Краснодарского края», выделении земельных участков под выращивание винограда и сенокос. По вопросам социальной защиты населения получено 68 обращений (4,3%). Значительная часть обращений заявителей затрагивала вопросы перерасчета пенсий, социальной поддержки инвалидов и ветеранов труда, предоставления льгот гражданам, отнесенным к категории «Дети войны», погашения задолженности по заработной плате и трудоустройства.

По состоянию на 1 января 2017 года все обращения, поступившие в ЗСК, рассмотрены без нарушения контрольных сроков. Многие обращения рассмотрены с выездом на место.

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