В Кремле прокомментировали отзыв воронежских двигателей для ракет-носителей «Протон-М»
Российская космическая отрасль развивается, считает
Российская космическая отрасль развивается, считает
Космическая программа рассчитана на длительную перспективу и состоит из большого количества проектов, ряд из которых выполняется весьма успешно, добавил
«Безусловно, есть неудачи, но есть и то, что можно сказать большим успехом. Отрасль развивается», — констатировал Дмитрий Песков.
Напомним, что сегодня, 25 января, стало известно, что все двигатели второй и третьей ступеней
Проверка двигателей скажется на графике пусков ракет «Протон». Первый старт с Байконура планировался в 2017 году на февраль. Теперь он будет перенесен на лето. «Роскосмос» планировал провести в текущем году 27 пусков, при этом восемь из них — с использованием