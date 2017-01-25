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15:42 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Кремле прокомментировали отзыв воронежских двигателей для ракет-носителей «Протон-М»

Российская космическая отрасль развивается, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, говорить лишь о неудачах в этой сфере нельзя, а отзыв двигателей с ракет «Протон-М» на репутацию госкорпорации «Роскосмос» в целом не влияет.

Космическая программа рассчитана на длительную перспективу и состоит из большого количества проектов, ряд из которых выполняется весьма успешно, добавил пресс-секретарь Владимира Путина. Сейчас неуместно давать профессиональную оценку работы Роскосмоса, считает официальный представитель Кремля. При этом Песков подчеркнул, что Путин регулярно общается с руководством космической отрасли, уделяя ей первостепенное внимание.

«Безусловно, есть неудачи, но есть и то, что можно сказать большим успехом. Отрасль развивается», — констатировал Дмитрий Песков.

Напомним, что сегодня, 25 января, стало известно, что все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М» будут отозваны на Воронежский механический завод для проверки. При этом отзываются несколько десятков двигателей, которые были произведены на предприятии за несколько последних лет. Во время огневых испытаний была выявлена проблема: вместо материалов с содержанием драгметаллов использовались менее жаростойкие компоненты двигателей.

Проверка двигателей скажется на графике пусков ракет «Протон». Первый старт с Байконура планировался в 2017 году на февраль. Теперь он будет перенесен на лето. «Роскосмос» планировал провести в текущем году 27 пусков, при этом восемь из них — с использованием ракет-носителей «Протон».

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