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15:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Во Львове из-за мусора готовятся к массовым протестам и перекрытию дорог

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В среду жители четырех районов Львова собираются перекрывать улицы города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на жителей микрорайона Рясне во Львове.

Источник: "РИА Новости" Украина

Люди возмущены и объявляют акцию протеста против принятого постановления, которое предусматривает появление пяти площадок для прессования и брикетирования мусора в городе, отмечает агентство.

В 18.00 планируется перекрытие пешеходного перехода в Рясне-Русском, Белогорще, Левандовке, Рясне-1, Рясне-2, на ул. Стрыйской такая же акция начнется в 19.00.

Напомним, 30 мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека.

Мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.

На днях мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал Кабмин и областную власть за то, что они не могут созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой должны обсудить ситуацию с вывозом мусора из города. Он заявил, что 35% городских контейнерных площадок переполнены.

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