Мизулину исключили из «Справедливой России»

В понедельник пресс-служба Мизулиной сообщила, что сенатор приняла решение о выходе из «Справедливой России». Причины такого решения не называются. Заседание Совета реготделения партии в Омской области, где был рассмотрен этот вопрос, состоялось во вторник.

«Первым делом члены Совета проголосовали за принятие новых членов партии. Также были рассмотрены и удовлетворены заявления тех, кто решил покинуть ряды “Справедливой России” в Омской области», — говорится в сообщении. В партии сенатор состояла с 2007 года.