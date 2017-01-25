Мизулину исключили из «Справедливой России»

В понедельник пресс-служба Мизулиной сообщила, что сенатор приняла решение о выходе из «Справедливой России». Причины такого решения не называются. Заседание Совета реготделения партии в Омской области, где был рассмотрен этот вопрос, состоялось во вторник.
«Первым делом члены Совета проголосовали за принятие новых членов партии. Также были рассмотрены и удовлетворены заявления тех, кто решил покинуть ряды “Справедливой России” в Омской области», — говорится в сообщении. В партии сенатор состояла с 2007 года.
Пресс-секретарь губернатора Омской области Виктора Назарова ранее сообщила РИА Новости, что глава региона не станет отзывать сенатора Мизулину из Совета Федерации как представителя области, так как считает, что ее партийная принадлежность имеет второстепенное значение по отношению к профессиональным, личным качествам сенатора и опыту.